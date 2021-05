Disqualifié, Liam Lawson perd sa victoire

Il avait remporté une superbe victoire ce matin mais ne va pas la conserver. Après avoir triomphé dans les rues de Monaco, Liam Lawson a été disqualifié par les commissaires de course.

En effet, le pilote Hitech GP a utilisé une cartographie interdite à l'extinction des feux de la Course Sprint 2, bien qu'il ait perdu une place à ce moment-là. "Une cartographie progressive définie de la pédale d'accélérateur programmée en position 1 du bouton rotatif de cartographie d'accélérateur situé sur le volant doit être utilisée lors de tous les départs des tours de formation et des courses jusqu'à ce que la vitesse de la voiture atteigne 50 km/h. La voiture 07 a utilisé une cartographie d'accélérateur différente au départ", indique le communiqué des commissaires.

"Ayant étudié le sujet en profondeur, les commissaires ont déterminé que la voiture 07 était donc en infraction du Règlement Technique et par conséquent disqualifiée des résultats de la Course 2."

En conséquence, Dan Ticktum hérite de la victoire devant Oscar Piastri et Jüri Vips. Guanyu Zhou (56 points) voit son avance s'accroître au championnat, devançant Ticktum (38), Piastri (34) et Lawson (30). Auteur de la pole position pour la Course Principale, Théo Pourchaire reste septième avec désormais 22 points au compteur.

Monaco - Course Sprint 2