Correa vise "les premières places" pour son retour en F3

Juan Manuel Correa a disputé sa première séance au haut niveau après avoir survécu au tragique accident de Formule 2 ayant coûté la vie à Anthoine Hubert sur le circuit de Spa-Francorchamps, en 2019. Ce test de deux jours au Red Bull Ring en Formule 3 était donc une étape importante pour le pilote américain de 21 ans, dont le chemin vers une rééducation complète a inclus plus de 20 opérations sur ses jambes.

Assis dans un fauteuil roulant pendant plus d'un an, Correa avait effectué une sortie au Paul Ricard au volant d'une Formule 3 avant les essais du Red Bull Ring. En Autriche, le pilote ART Grand Prix se mesurait pour la première fois aux 29 concurrents qu'il affrontera cette saison en marge des courses de Formule 1.

L'espoir américain a impressionné ses pairs en réalisant le 18e meilleur temps des essais, à seulement une demi-seconde du record de Caio Collet et de son équipe MP Motorsport. Selon Correa, cette performance lui a donné la confiance nécessaire afin d'être compétitif sur la piste et assure pouvoir améliorer son rythme au fur et à mesure de son rétablissement.

"Les temps en F3 sont très serrés", commente-t-il. "J'ai achevé la dernière journée avec le 18e temps des deux jours combinés, mon temps de 1'19"189 est à 587 millièmes du record de Collet. D'un côté, je suis très satisfait que cela ait été mon premier contact avec la voiture mais de l'autre, je suis convaincu que cela aurait pu être mieux."

"Je perds beaucoup de temps au moment du freinage, et cela doit me rendre heureux car je sais où nous devons nous améliorer. C'est un problème de pression. Je dois exercer plus de force et je pourrai le faire de mieux en mieux au fil de la rééducation. Cela aurait été bien différent si mon pilotage n'était plus aussi bon mais je pense que rien n'a changé à ce niveau et cela me met vraiment en confiance. Sans les problèmes au freinage, je sais que je peux me battre pour les premières places et c'est très important pour mon moral."

En prenant du recul sur ses premières séances d'essais, Correa indique que cette performance encourageante lui donne une motivation supplémentaire pour atteindre son objectif : la Formule 1.

"La possibilité de me battre pour le titre en F3 est la meilleure chose qui me soit arrivée", ajoute l'Américain. "Je suis très satisfait et j'ai encore plus envie de poursuivre ma préparation pour atteindre mon objectif. Arriver en F1 et pouvoir dédier à Anthoine de bonnes performances, un podium ou une victoire, ce serait comme un résultat commun pour lequel je me battrai jusqu'à l'épuisement. La route est longue mais grâce à ces essais, j'ai recommencé ma carrière de pilote."

Correa n'oublie pas Hubert

Impliqué dans le carambolage ayant entraîné la disparition d'Anthoine Hubert, en 2019, Juan Manuel Correa a toujours gardé un souvenir fort du pilote français, à travers de nombreux messages postés sur les réseaux sociaux pendant sa convalescence ou en se rendant sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique en 2020 pour observer une minute de silence en compagnie des pilotes et de la famille du Français. Et pour son retour à la compétition, Correa rend un nouvel hommage à Hubert en portant les logos de ce dernier sur son casque.

"Ce casque est très spécial pour moi parce que c'est celui que j'utiliserai pour mon come-back", explique-t-il dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Et pour se souvenir d'Anthoine, il sera toujours avec moi et cette année ne fera pas exception, j'ai son logo au sommet et à l'arrière [du casque]. Le reste, c'est mon design habituel tout simplement, avec des couleurs différentes pour que cela concorde avec celles de la voiture."

Le programme de Correa avant le début de la campagne de Formule 3 se poursuivra avec de nouveaux essais de deux jours, les 21 et 22 avril sur le Circuit de Barcelone. La saison débutera en Catalogne, du 7 au 9 mai, lors du week-end du Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

