Herta en pole, Grosjean 5e à Nashville

Firestone Fast Six

Colton Herta est sorti de son groupe de Q1 avec des pneus primes (noirs), ce qui lui permettait de disposer d'un jeu de pneus rouges (les plus tendres) frais pour le dernier segment des qualifications. Il a réalisé un superbe 1'13"6835 dans son troisième tour (102,601 mph de moyenne).

Dans ce contexte, le sextuple Champion Scott Dixon a fait un excellent travail pour signer un tour 0"5492 plus lent, et battre son coéquipier de l'équipe Chip Ganassi et leader du championnat Álex Palou. Ce dernier partira cependant en neuvième position en raison de sa pénalité de six places sur la grille pour un changement de moteur précoce.

Alexander Rossi a été le deuxième plus rapide des Andretti Autosport devant le pilote Chevrolet le plus discret, Felix Rosenqvist d'Arrow McLaren SP, tandis que Romain Grosjean a terminé sixième pour Dale Coyne Racing, mais ces trois pilotes gagneront une place en raison de la pénalité de Palou.

P No Name Temps Écart 1 26 Colton Herta 1:13.6835 1:13.6835 2 9 Scott Dixon 1:14.2327 0.5492 3 10 Álex Palou 1:14.6316 0.9481 4 27 Alexander Rossi 1:14.6646 0.9811 5 7 Felix Rosenqvist 1:15.0045 1.3210 6 51 Romain Grosjean 1:15.3980 1.7145

Q2

Simon Pagenaud a été le seul pilote à prendre des rouges (usés) dès le début de la séance, et il a brièvement occupé la première place, mais a finalement été éclipsé par des voitures à pneus primes plus rapides, avant que tous ne rentrent aux stands pour des rouges neufs.

Grosjean a posé une marque dans son quatrième tour avec un temps de 1'15"0078 devant Palou et Herta, mais il a ensuite été délogé de la première place par le leader du championnat, et a rétrogradé derrière Felix Rosenqvist.

Josef Newgarden, qui était sixième à ce moment-là, tentait d'établir une autre référence lorsqu'il a bloqué ses roues dans le virage 10 et a percuté le mur. Le champ de débris qui en a résulté a été considéré comme une interférence avec O'Ward qui le suivait de près. Newgarden a donc vu son meilleur tour supprimé, ce qui le relègue au 12e rang, aux côtés de son coéquipier Will Power. En fait, aucun pilote de l'écurie Penske n'est entré dans le Fast Six de Firestone, puisque Simon Pagenaud était huitième.

P No Name Temps Écart 1 10 Alex Palou 1:14.4578 1:14.4578 2 27 Alexander Rossi 1:14.5252 0.0674 3 26 Colton Herta 1:14.7232 0.2654 4 9 Scott Dixon 1:14.8394 0.3816 5 7 Felix Rosenqvist 1:14.8476 0.3898 6 51 Romain Grosjean 1:15.0078 0.5500 7 60 Jack Harvey 1:15.1309 0.6731 8 22 Simon Pagenaud 1:15.1354 0.6776 9 5 Pato O'Ward 1:15.1914 0.7336 10 29 James Hinchcliffe 1:15.3255 0.8677 11 12 Will Power 1:15.4678 1.0100 12 2 Josef Newgarden 1:15.5062 1.0484

Q1 - Groupe 2

Romain Grosjean a effectué un petit tête-à-queue à la sortie du virage 10, mais a pu repartir. Colton Herta a continué sur sa lancée des essais et a réalisé un temps de 1'14"7067, soit une seconde d'avance sur ses adversaires en pneus primes, et le premier tour dans la fourchette des 101 mph de moyenne.

Dixon l'a finalement dépassé avec un temps de 1'14"6673 mais a eu besoin d'un jeu de pneus rouges pour y parvenir. Jack Harvey a réalisé le troisième meilleur temps pour Meyer Shank Racing devant l'impressionnant James Hinchcliffe, puis la Penske de Simon Pagenaud et Grosjean dans la Dale Coyne Racing.

Ryan Hunter-Reay n'a pas poursuivi sa route, sa cause n'étant pas aidée par une pénalité pour excès de vitesse dans la pitlane. Rinus VeeKay s'en voulait d'avoir heurté le mur avec sa Chevrolet du Ed Carpenter Racing, faisant plier la suspension arrière, ce qui l'a relégué derrière son coéquipier Conor Daly mais devant Takuma Sato.

P No Pilote Temps Écart 1 9 Scott Dixon 1:14.6673 1:14.6673 2 26 Colton Herta 1:14.7067 0.0394 3 60 Jack Harvey 1:15.2585 0.5912 4 29 James Hinchcliffe 1:15.2646 0.5973 5 22 Simon Pagenaud 1:15.3661 0.6988 6 51 Romain Grosjean 1:15.3730 0.7057 7 28 Ryan Hunter-Reay 1:15.4984 0.8311 8 14 Sebastien Bourdais 1:15.6055 0.9382 9 8 Marcus Ericsson 1:15.6379 0.9706 10 20 Conor Daly 1:15.6685 1.0012 11 21 Rinus VeeKay 1:15.7029 1.0356 12 30 Takuma Sato 1:15.8503 1.1830 13 18 Ed Jones 1:15.8770 1.2097 14 52 Cody Ware 1:17.6115 2.9442

Q1 - Groupe 1

Jimmie Johnson a envoyé sa Honda du Chip Ganassi Racing dans le mur au virage 10 lors de son tour de sortie. La séance de qualifications n'a donc commencé qu'à partir de 3min30, obligeant tout le monde à repartir en pneus rouges, sans tours de repérage. Cela a rendu les choses très pressantes, avec Palou, le coéquipier de Johnson, qui a pris la première place avec un temps de 1'15"3385, quelques centièmes devant Rossi d'Andretti Autosport et la McLaren de Pato O'Ward.

Le coéquipier d'O'Ward, Felix Rosenqvist, a terminé quatrième, juste devant Josef Newgarden et Will Power du Team Penske.

Leur coéquipier Scott McLaughlin, victime d'un incident dans la matinée, a été éliminé après avoir touché le mur avec sa roue avant droite, tout comme les Rahal Letterman Lanigan de Graham Rahal et Santino Ferrucci, et la Meyer Shank Racing de Helio Castroneves, qui prendra demain son premier départ de l'année en IndyCar sur circuit routier/urbain.

P No Pilote Temps Écart 1 10 Alex Palou 1:15.3385 1:15.3385 2 27 Alexander Rossi 1:15.3721 0.0336 3 5 Pato O'Ward 1:15.4160 0.0775 4 7 Felix Rosenqvist 1:15.5305 0.1920 5 2 Josef Newgarden 1:15.5474 0.2089 6 12 Will Power 1:15.6309 0.2924 7 15 Graham Rahal 1:16.1097 0.7712 8 06 Helio Castroneves 1:16.3479 1.0094 9 45 Santino Ferrucci 1:16.4647 1.1262 10 4 Dalton Kellett 1:17.1516 1.8131 11 59 Max Chilton 1:17.5553 2.2168 12 3 Scott McLaughlin 1:18.1899 2.8514 13 48 Jimmie Johnson No Time ---