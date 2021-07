Hülkenberg "intéressé" par un test en IndyCar, selon Carpenter

Sans volant de titulaire en F1 depuis 2019, Nico Hülkenberg pourrait-il rebondir du côté de l'IndyCar ? L'Allemand de 33 ans a connu un parcours extraordinaire en monoplace junior, mais il ne s'est jamais trouvé dans la bonne équipe au bon moment en F1, prenant 179 départs mais sans décrocher le moindre podium.

Depuis sa dernière saison complète en F1 avec le Losange, Hülkenberg a été pilote de réserve pour Racing Point (maintenant nommé Aston Martin), et à ce titre, il a pris trois départs l'année dernière. Lors des deux premiers, tous deux à Silverstone, il a remplacé Sergio Pérez qui souffrait du COVID-19, se qualifiant notamment en troisième position lors de sa seconde épreuve. Lors de sa troisième sortie, il a remplacé Lance Stroll, juste avant les qualifications au Nürburgring. Malgré son départ en dernière position, Hulkenberg a terminé huitième le jour de la course.

Il y a deux ans déjà, alors qu'il savait qu'il était écarté par Renault, Hülkenberg a rendu visite à l'écurie Chip Ganassi Racing et, depuis, il s'intéresse aux courses US. S'il ne souhaite pas courir sur les ovales, Ed Carpenter Racing offre le meilleur débouché possible puisque le propriétaire de l'équipe qui lui donne son nom court sur les pistes ovales au volant de la Chevrolet ECR #20, mais cède actuellement sa place à Conor Daly sur tous les circuits routiers et urbains.

"J'ai parlé à Nico à plusieurs reprises au cours de l'année et demie écoulée", a déclaré Carpenter à Motorsport.com. "Je pense qu'il a vraiment envie de venir et de faire l'expérience d'une IndyCar lors d'un test. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait par simple désir. Je suis sûr que lui et d'autres sont encore plus intéressés après avoir vu ce que Romain [Grosjean] a fait et à quel point il s'amuse ici. Cela doit ouvrir les yeux des gens et les amener à se demander quelles sont vraiment toutes leurs options."

À la question de savoir si l'un des principaux bailleurs de fonds d'ECR, à savoir Sonax – la société allemande d'entretien automobile dont la branche américaine est détenue par le beau-père de Carpenter, Tony George –, serait particulièrement intéressé par un pilote allemand dans son équipe, Carpenter a répondu : "Notre programme est avec Sonax U.S., pas le programme principal en Allemagne, mais il pourrait être intéressant pour eux d'avoir Nico ici, oui. C'était certainement l'idée derrière la discussion initiale."

"Mais je ne mettrais pas beaucoup de choses derrière ça. Le nombre de personnes à qui nous parlons au cours d'une année, en restant en contact et en ayant une compréhension de qui est disponible, fait partie du processus que nous ou toute autre équipe traverse."

Dans le contexte des débuts de Grosjean sur ovale, Carpenter a déclaré qu'il n'est pas encore sûr qu'un autre ex-pilote de Formule 1 comme Hulkenberg soit intéressé pour rouler sur ce type de circuit. "Nous ne sommes pas entrés dans ce type de détails. Nous apprenions juste à nous connaître et à voir s'il y avait un intérêt pour notre branche du sport."

"Ma perception était que je ne pense pas qu'il en sache assez pour être à l'aise avec les ovales pour le moment. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il soit à un point où il serait prêt à dire qu'il veut venir et courir ici. Je pense qu'il est curieux de l'IndyCar au point de vouloir en tester une, car pour l'instant il a probablement plus de questions que de réponses."