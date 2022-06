Motorsport Heroes : Kristensen et sa première victoire aux 24H du Mans

Tom Kristensen, qui allait devenir Monsieur Le Mans en remportant un nombre record de neuf victoires aux 24 Heures du Mans, s'est imposé pour la première fois sur la redoutable épreuve d'Endurance avec l'équipe Joest Racing, avec laquelle il remporterait ensuite bien d'autres succès sous la bannière d'Audi. Celui de 1997 a toutefois été décroché avec une TWR Porsche WSC-95 qu'il partageait avec les anciens pilotes F1, Michele Alboreto et Stefan Johansson.

Alors qu'il revient sur cette étape majeure de sa carrière dans le film, il explique : "Quand j'ai conduit pendant la nuit, vers 3 heures du matin, j'ai su que ça allait être primordial. J'ai compris à ce moment-là que je faisais partie d'une équipe qui avait une chance de se retrouver sur le podium."

"Les temps au tour s'amélioraient", poursuit-il, "et tout d'un coup, j'ai entendu Ralf Jüttner, le directeur de l'équipe, à la radio. Il a dit : 'Schnellste Runde. Schnellste Runde, Tom'. Ça voulait dire : 'le tour le plus rapide !' Un tour plus tard, il a dit : 'Record du tour ! Record du tour ! Continue comme ça, jeune homme ! Continue !'"

"J'étais vraiment heureux. On a rattrapé et dépassé l'une des voitures d'usine et gagné la course. Je n'avais jamais rien fait de semblable. Rien ne m'a jamais autant exténué que les 24 heures du Mans", ajoute Tom Kristensen, avant de revenir tout au long du film sur ses autres succès, mais aussi les moments plus douloureux qu'il a vécus.

Motorsport Heroes est disponible sur Motorsport.tv. Écrit et réalisé par Manish Pandey, déjà réalisateur du film Senna, plusieurs fois primé, ce long-métrage de 1h51 fait se croiser les récits de nos Héros du sport auto, dont les histoires sont illustrées par des films inédits.

Découvrez le film en intégralité sur Motorsport.tv.

Tom Kristensen et Mika Hakkinen pendant le tournage du film Heroes