Álex Rins prêt à étudier des offres extérieures si elles arrivent

Shinichi Sahara, responsable du projet MotoGP de Suzuki, expliquait samedi à Motorsport.com qu'il souhaite conserver ses deux pilotes au-delà de 2022. Sous contrat jusqu'à la fin de cette saison, Joan Mir et Álex Rins ont tous deux été informés de ce souhait du constructeur japonais, pourtant ils ont entamé les essais de pré-saison, en Malaisie, sans avoir encore scellé leur avenir.

Joan Mir ne cache pas être ouvert à ce que pourrait lui proposer la concurrence, rappelant qu'il veut en priorité voir la GSX-RR progresser. Samedi, depuis Sepang, son coéquipier s'est positionné également en se disant prêt à écouter les offres qui pourraient lui parvenir de l'extérieur. Álex Rins a en effet laissé toutes les portes ouvertes lorsqu'il a été interrogé sur les déclarations de Shinichi Sahara.

"Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a d'autres options possibles. C'est mon manager qui le sait", a indiqué le pilote espagnol. "Sincèrement, je me sens bien chez Suzuki. Je ne vais pas dire que je veux partir, mais si quelqu'un vient nous demander, nous l'écouterons. Cela ne veut pas dire que je vais partir ou rester chez Suzuki. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils font, la moto me plaît et je me sens bien dans cette équipe. Je vais me concentrer sur le fait de faire de bonnes séances d'essais et de bonnes premières courses, et je vais laisser ce travail à Miquel [Galvarriato, son manager, ndlr]."

Dans le groupe de tête des essais

En ce qui concerne l'aspect sportif, Álex Rins s'est mis en évidence samedi puisqu'il a terminé la journée avec le troisième meilleur temps, battu à la dernière minute par Maverick Viñales, équipé de pneus neufs, à un dixième seulement du meilleur temps d'Aleix Espargaró. Derrière les pilotes Aprilia, Rins a donc été le plus rapide parmi ceux qui n'avaient pas encore roulé à Sepang cette année.

Pilote le plus actif samedi avec 72 tours bouclés, il a ajouté 37 tours à son compteur dimanche matin. Il occupe actuellement la quatrième place dans un classement serré qui a vu plusieurs pilotes battre le record de la piste, avant l'arrivée de la pluie.

"Franchement, on a des choses à tester, mais la plupart d'entre elles étaient déjà à Jerez [au test de novembre, ndlr]. Le moteur et le châssis étaient déjà présents là-bas. Ici, ils ont apporté de nouveaux ailerons, qui ne nous ont pas beaucoup plu. On est assez loin sur ce point", a expliqué Álex Rins samedi. "Le moteur se comporte bien sur une piste différente, après avoir déjà été bon à Jerez. Le châssis est similaire, il faut qu'on l'ajuste. Le bras oscillant est différent et ça ne s'est pas trop mal passé, mais il faut encore faire des tours et l'électronique doit être peaufinée."

Si la charge de travail est encore importante, Rins a donc réussi à rapidement réaliser de bons chronos et s'en est félicité. "On a affiché un bon potentiel en un tour, mais il est vrai aussi que j'ai fait mon temps avec le châssis de l'année dernière et le nouveau moteur. C'est une bonne nouvelle, le moteur semble bien fonctionner."

