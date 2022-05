Bagnaia veut "gagner en maturité" après sa chute

Pecco Bagnaia a perdu de gros points au Grand Prix de France. Poleman et longtemps leader, le pilote Ducati a tout perdu en faisant deux erreurs quand Enea Bastianini est devenu une menace, la seconde provoquant son abandon.

Bagnaia n'a pas pris un excellent envol depuis la pole et Jack Miller a fait le holeshot. Bastianini l'a également doublé au premier freinage, mais Bagnaia a pu reprendre l'avantage avant la fin du premier tour. Le vice-Champion du monde a longtemps mené, avec Miller puis Bastianini dans le rôle du poursuivant, et la course a basculé au 21e tour.

Bastianini a porté une attaque en arrivant à la chicane Dunlop, mais Bagnaia a repris l'avantage à la Chapelle. Une première erreur a rendu la tête à Bastianini au Garage Vert, et la seconde, une chute au virage du raccordement, a donc mis fin au Grand Prix de Bagnaia, alors qu'il avait justement la volonté de ne pas se précipiter pour récupérer la première place.

"Avant la chute, c'était la course parfaite", a-t-il déclaré. "Je gérais, j'étais rapide et constant. Je gérais Jack derrière. Quand Enea a doublé Jack, j'ai attaqué un peu plus. J'avais un très bon rythme, très constant. Quand Bastianini m'a doublé, j'ai appliqué la même stratégie qu'en Aragón [lieu de son premier succès en MotoGP, NDLR], quand je me battais avec Marc. J'ai essayé de repasser devant lui aussi vite que possible, mais j'ai fait une erreur au virage 9. J'ai juste essayé de freiner mais il y avait de gros blocages à l'avant, donc j'ai tiré tout droit. J'ai peut-être freiné trop tard."

La chute de Pecco Bagnaia

"Je suis revenu sur la piste et je me suis dit 'pas de pression, je vais le doubler, pas immédiatement mais en étant constant'. Mon idée n'était pas de revenir sur lui aussi vite que possible parce que je savais qu'on pouvait facilement partir à la faute. Puis je suis arrivé à l'avant-dernier virage en étant plutôt lent et je suis tombé, donc c'était un peu bizarre. J'ai perdu 25 ou 20 points aujourd'hui."

Bagnaia avait des blocages à l'avant "plus ou moins à tous les freinage" mais il n'a eu aucune alerte avant sa chute : "Je restais à mon rythme, je roulais à mon rythme, tout allait bien. La seule chose qui a changée, c'est que j'étais avec le medium, que je n'avais pas choisi hier. Je me sentais bien avec le tendre mais la température était un peu plus élevée aujourd'hui. On a décidé de faire la course avec le medium mais je ne pense pas que c'est la cause de la chute."

"Je ne sais pas pourquoi [je suis tombé]. Au virage 11, je suis passé pus lentement, pour respirer un peu, mais je suis tombé à l'avant dernier [virage]. C'est dur d'en parler. Je viens de regarder les données mais c'est très difficile à comprendre. Je suis un peu en colère."

Bagnaia quitte la Sarthe sans le moindre point mais il a néanmoins confirmé le retour au premier plan de la Ducati officielle, en signant la pole et en menant un grande partie de la course, deux semaines après son premier succès de la saison à Jerez. Il ne souhaite pas se réjouir de cette situation et espère surtout parvenir à faire le point avant le Mugello, reconnaissait que sa chute est peut-être la conséquence d'une mauvaise approche.

"Je ne veux pas penser [aux performances] parce que je pense qu'on méritait d'avoir ce potentiel depuis le début de la saison. Notre potentiel est celui-là. Je suis content d'avoir quelques jours pour penser à cette chute, pour la comprendre, pour progresser, parce que je ne peux pas gagner un championnat avec ces erreurs. Il est peut-être temps de gagner en maturité."