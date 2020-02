Dall'Igna satisfait par Zarco : "Je ne m'attendais à rien de plus"

Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse et artisan du recrutement de Johann Zarco au sein du team Avintia, s'est dit satisfait par le premier test du Français au guidon de la GP19. Certes, la nouvelle recrue n'a pas figuré aux premières places du classement, cependant le travail initial requis par sa méconnaissance de la Ducati, due notamment à son absence lors des essais du mois de novembre, est un contexte suffisamment singulier pour expliquer que la performance pure n'ait pas été pour le moment au cœur de son programme.

"Zarco a commencé le premier jour en faisant un travail un peu différent", explique d'ailleurs Dall'Igna à Sky Italia. "Nous avons expérimenté avec lui un réglage qui était un peu, pour ne pas dire assez, différent de notre standard habituel et nous avons donc essayé de recueillir des informations avec lui le premier jour."

Une fois passés ces premiers instants de découverte, qui l'avaient lui-même laissé sur sa faim, le Français est entré un peu plus dans le détail avec une autre journée intense, conclue par un run rallongé, de 14 tours. Bien que toujours situé dans la partie basse du classement, il avait alors grappillé six dixièmes par rapport à la veille, puis aujourd'hui, grâce à un time attack réalisé en fin de matinée, il a pu ôter encore 0"874 à son meilleur temps. Finalement 15e, et plus rapide que son coéquipier en dépit de l'expérience de celui-ci avec la Desmosedici, Zarco n'a concédé que six dixièmes au plus rapide du jour. La régularité sur la durée, elle, reste encore à travailler, mais une autre séance de travail au moins aussi intense l'attend dans deux semaines.

"Cela a été un bon test", estime le pilote après avoir cumulé près de 150 tours et avoir pu travailler sur différentes configurations de sa machine. "La première journée a été un peu difficile. Je pense que je peux être plus rapide, je dois encore apprendre de nouvelles choses, mais à la fin de cette troisième journée je suis content parce que je vois que la méthode que je suis fonctionne bien et avec le temps je serai en mesure d'apprendre plus de choses. La moto a une grosse accélération et j'ai besoin d'en tirer avantage."

"Gardons à l'esprit qu'il s'agit de sa première prise de contact avec la Ducati, car il a manqué à la fois le test de Jerez et celui de Valence", rappelle Gigi Dall'Igna, "alors je ne m'attendais franchement à rien de plus de sa part. Au contraire, je suis content de la manière dont il a affronté ce processus. Avec lui aussi, il y a sûrement un peu de travail à faire mais je suis assez confiant."

Après avoir déjà pu rouler au guidon de la Suzuki il y a quelques années, puis avoir couru avec la Yamaha, la KTM et la Honda, voici donc un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Zarco. Les enjeux sont majeurs, néanmoins le Français entend poursuivre son adaptation étape par étape, et la prochaine le mènera à Losail. "J'ai hâte d'aller au Qatar, parce qu'on aura encore trois jours pour progresser et nous préparer pour le début de la saison. Il est difficile d'apprendre de nouvelles choses, mais je me sens préparé et je suis très motivé", promet-il.

