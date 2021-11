Encore une grande remontée pour Bastianini en course

Enea Bastianini s'est fait coiffer au poteau dans le duel qui l'opposait à Jorge Martín pour le titre de Rookie de l'année, l'Espagnol réussissant à reprendre l'avantage à la dernière course de la saison grâce à son podium. Le pilote Avintia s'est néanmoins illustré par une nouvelle remontée au cours des 27 tours de ce Grand Prix de Valence, une performance devenue sa spécialité cette saison.

Au guidon d'une version 2019 de la Ducati, Bastianini a créé la sensation avec une série de quatre courses impressionnantes en septembre et octobre. À la clé, deux sixièmes places, mais surtout deux podiums, et pourtant ses qualifications sont plutôt modestes.

Sur les 15 courses dont il a vu l'arrivée cette année, Bastianini n'a rétrogradé qu'une fois entre sa position sur la grille et celle à l'arrivée. En moyenne, il a réussi à gagner six positions par course, mais certaines d'entre elles se sont révélées particulièrement impressionnantes, tel le Grand Prix d'Émilie-Romagne où il est passé de 16e sur la grille à troisième sous le drapeau à damier !

Si les deux dernières manches ne lui ont pas permis de retrouver les honneurs du podium, le jeune pilote italien a toutefois maintenu cette tendance et, à Valence encore, il a réussi à grimper de dix positions au classement malgré seulement deux abandons devant lui. Bien que déçu d'avoir manqué le prix de Rookie de l'année, il s'est félicité de cette remontée, obtenue grâce à de gros progrès par rapport aux essais libres.

"Je n'ai pas gagné le championnat des rookies. Félicitations à Jorge, car il a été très rapide et il a réalisé une super performance. Nous aussi, on a fait une super course, j'ai récupéré dix places pendant la course", a-t-il souligné dimanche auprès du site officiel du MotoGP.

Lire aussi : Malade et très diminué, Martín a conquis le titre de meilleur rookie

"J'ai essayé de faire de mon mieux pour récupérer le maximum de positions possibles. Au final, je suis content de mon résultat, je n'ai pas gagné le championnat rookie mais on a beaucoup progressé par rapport à [samedi] et c'est le plus important pour moi et pour les membres de l'équipe", a-t-il ajouté.

"La course a été difficile pour moi parce que quand on doit faire beaucoup de dépassements, on use plus le pneu. La pression du pneu avant augmente un peu. Quant au pneu arrière… Je glissais beaucoup dans le virage 13 et à la fin il était fini, mais j'ai essayé de pousser, pousser, pousser pour récupérer le maximum de positions possibles."

Bientôt au guidon de la Ducati 2021

Peut-il être considéré comme l'homme du dimanche ? "S'il y avait un trophée, je crois que celui-là je l'aurais gagné !" a-t-il admis en riant lorsque la question lui a été posée. "Content de [sa] saison", qu'il a terminée à la 11e place du championnat, Bastianini a cependant bien vite tiré les enseignements de cette première campagne parmi l'élite et il sait que c'est sur les deux premières journées des Grands Prix que doivent se concentrer ses progrès.

"Je pense qu'on est vraiment compétitifs le dimanche, on arrive à obtenir un très bon rythme et j'arrive à piloter de façon fluide sur tous les tours, donc je suis content. Je suis moins content en revanche de mes vendredis et samedis, qu'on n'a malheureusement pas encore mis au point et sur lesquels il va falloir qu'on travaille cet hiver. Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi des personnes qui sont autour de moi. On va essayer de comprendre quoi faire."

Bastianini attend également avec impatience de passer dès demain, lors du test de Jerez, à une moto plus évoluée, qui sera précisément celle que pilotait son rival cette année. "Ça a été une très belle saison. Je ne me serais pas attendu à me battre contre Jorge à la fin, car notre package n'était pas le même que le sien, mais on a tout le temps été rapides et on a obtenu deux podiums très importants. Le travail mené avec les gars de Ducati et d'Avintia a été vraiment phénoménal cette année", a-t-il salué dimanche, en quittant l'équipe andorrane pour rejoindre le team Gresini en vue de 2022.

"Jorge était vraiment fantastique [dimanche], il a fait du super boulot, et Pecco [Bagnaia] a encore gagné la course. C'est important pour moi aussi parce que l'année prochaine, j'aurai la moto 2021 et c'est important de la voir tout le temps aux avant-postes", a-t-il fait remarquer. "Je suis impatient d'essayer la moto de 2021. La moto de 2022, on ne sait pas comment elle est car il n'y a que Michele Pirro qui l'a testée pendant les essais. Je lui ai posé quelques questions, mais ce qui est important pour moi maintenant, c'est de faire de mon mieux avec celle de 2021. Je suis content de ma moto pour l'année prochaine et je pense qu'on aura certaines évolutions venant de la 2022."