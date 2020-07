GP d'Espagne : la réaction des rookies

Sur la grille de départ de Jerez, pour la première course longuement attendue de cette saison 2020, il y avait trois pilotes s'élançant pour leur première saison complète. Iker Lecuona était le seul débutant à avoir déjà de l'expérience, ayant été appelé par Tech3 l'an dernier pour remplacer Miguel Oliveira en fin de saison, tandis que Brad Binder faisait ses débuts avec KTM. Enfin, le Champion du monde Moto2 en titre, Álex Márquez, était attendu dans l'équipe Repsol Honda, où il court cette année aux côtés de son frère.

Álex Márquez

Qualifs : 21e ; Course : 12e (+27"350)

Sa situation contractuelle réglée après l'annonce de son transfert chez LCR Honda l'an prochain, Álex Márquez a pu se concentrer pleinement sur son premier week-end en MotoGP. Au guidon d'une Honda RC213V officielle avec laquelle son frère fait des miracles, l'Espagnol n'est pas parvenu à se hisser dans le top 10 des essais libres, des qualifications ni de la course. Il engrange toutefois un roulage précieux en conditions de Grand Prix et sous une chaleur étouffante qui l'a également éprouvé physiquement.

La Q1 a constitué une grosse déception pour Márquez, qui s'est élancé 21e après avoir semblé plus en difficulté sur les séances se tenant l'après-midi, lorsque la chaleur atteignait son pic. En course, il finit meilleur débutant, tout juste devant Binder, et inscrit quatre points pour lancer sa saison. Il espère désormais pouvoir profiter d'un second week-end sur le même circuit pour mettre à profit cette première expérience.

"Ça a été une assez bonne première course, je pense que nous avons maintenant une bonne base pour travailler. C'était aussi un très bon test pour le physique car avec cette chaleur c'était assez dur. C'était une course compliquée pour tout le monde compte tenu de la chaleur. J'étais rapide au milieu de la course, mais je dois me concentrer sur les cinq premiers tours et les quatre derniers. Mais c'est comme ça quand on est rookie, il faut apprendre ce genre de choses. Heureusement, on peut retenter notre chance le week-end prochain."

Brad Binder

Qualifs : 13e ; Course : 13e (+29"640)

Juste derrière Márquez à l'arrivée, Brad Binder a réussi à se mettre en valeur, notamment lors des EL2 où il a signé le troisième chrono. Plus en délicatesse lorsque ses rivaux directs ont gagné en rythme, le Sud-Africain a manqué un passage en Q2 pour 138 millièmes de seconde, battu par son équipier Pol Espargaró, et s'est élancé 13e de la course.

Une position qu'il occupait également à l'arrivée après avoir fait une erreur qui lui a fait tout perdre pendant la course. Avant celle-ci, il montrait un très bon rythme, notamment face à son équipier, et était un candidat sérieux à un résultat dans le top 10. En dépit de cette faute, Binder se montre très satisfait de son premier week-end, lors duquel il a pu mettre à profit les tests effectués cet hiver et a affiché un niveau de performance impressionnant.

"D'une manière générale, ce n'est pas trop mal. Je suis super content de comment est la moto. Je dois dire que je suis désolé pour mon équipe car aujourd'hui nous aurions pu faire du bon travail et obtenir un bon résultat, mais au final on vit et on apprend. J'ai fait une erreur et je ne la répéterai pas. Je savais que je pouvais être dans le groupe avec les autres, je ne savais pas que je serais capable d'y être assez à l'aise. C'était un peu un choc, c'est sûr. Je suis vraiment heureux que mon entraînement de l'intersaison ait fonctionné parce que c'est un tout nouveau défi. Je dois m'estimer heureux. Le package tout entier fonctionne très bien, je dois donc remercier KTM pour tout le travail abattu et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons faire sur les prochaines courses. Gardons la tête haute et gardons cette éthique de travail pour la suite."

Iker Lecuona

Qualifs : 22e ; Course : abandon

Iker Lecuona a eu l'opportunité de faire ses débuts en MotoGP lors du dernier Grand Prix de la saison 2019, lorsque Tech3 lui a demandé de remplacer Miguel Oliveira, alors blessé. Le jeune pilote espagnol, venu du Moto2, est néanmoins considéré comme rookie pour cette campagne, n'ayant pas encore disputé plus d'une course avant de s'attaquer à ce championnat comme titulaire à plein temps.

Plutôt à son aise le vendredi, avec une neuvième et une 12e places en EL1 et EL2, Lecuona s'est effondré sur la suite du week-end. L'Espagnol a terminé dernier des qualifications à une demi-seconde de son équipier, et a connu une course très difficile sous la chaleur, malgré un rythme plus prometteur que lors des qualifications. Épuisé par la chaleur, Lecuona a préféré abandonner volontairement à cinq tours de l'arrivée après quelques alertes physiques.

"Pour être honnête, je regrette ma décision de rentrer au stand. Il ne restait que cinq tours à faire, j'aurais dû prendre un peu de vitesse et essayer de finir la course car les points auraient été à ma portée malgré tout. J'ai raté ce qui aurait pu être un possible résultat dans le top 10, mais j'avais vraiment la tête qui tournait et je ne voulais pas risquer de tomber ou mettre quelqu'un d'autre en danger, alors je me suis arrêté. Avant cela, j'avais été assez fort, j'ai réussi à être tout le temps proche de Miguel."