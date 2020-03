Honda et Suzuki annulent des tests car Jerez ferme ses portes

La liste des événements reportés ou annulés n'en finit plus de s'allonger, en réponse à l'épidémie de coronavirus qui sévit depuis plusieurs mois dans le monde et ne cesse de s'aggraver quotidiennement. Le MotoGP a déjà annulé les quatre premières manches de son début de saison et n'est censé prendre la route des circuits qu'à la fin du mois d'avril, la première course programmée étant actuellement celle de Jerez, le 3 mai prochain.

La situation étant très évolutive, il se pourrait bien sûr que tout cela soit remis en cause par la suite, mais tous les championnats ont pour l'instant arrêté leurs activités jusqu'au mois de mai, à l'image de la Formule 1, de la Formule E ou encore de l'IndyCar. En MotoGP, Honda et Suzuki avaient tout de même prévu des tests à Jerez la semaine prochaine, mais ceux-ci vont également passer à la trappe.

Le circuit espagnol a annoncé dans un communiqué avoir fermé ses portes pour une durée minimale de 15 jours, en attendant de nouvelles consignes de la part des autorités, car l'Espagne subit désormais de plein fouet la crise du COVID-19 et prend des mesures drastiques, comme de nombreux pays dans le monde : "Le circuit de Jerez-Ángel Nieto informe qu'à la suite des recommandations des autorités sanitaires concernant les mesures restrictives face aux progrès du coronavirus, nos infrastructures cesseront toute activité durant les 15 prochains jours. La date limite pourrait être revue ou repoussée si besoin."

KTM avait initialement choisi de participer à cette séance d'essais, programmée en du début de saison annulé, mais avait annoncé cette semaine renoncer à se déplacer à Jerez, tandis qu'Aprilia avait revu ses plans après la mise en quarantaine de l'Italie toute entière. Du fait des restrictions sur les essais, Honda devait faire rouler Stefan Bradl et Suzuki avait prévu de mobiliser Sylvain Guintoli. Un calendrier révisé a été publié pour la suite de la saison, avec notamment six courses disputées en sept week-ends en fin de saison, mais celui-ci pourrait encore évoluer.

