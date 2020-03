KTM annule ses essais privés à Jerez

KTM a décidé de renoncer aux essais privés pourtant prévus de longue date pour la semaine prochaine. Avant l'explosion de l'épidémie de coronavirus en Europe, le constructeur de Mattighofen avait en effet réservé le circuit de Jerez du 18 au 20 mars pour une séance qui devait être partagée avec trois autres marques, cependant l'évolution de la situation le pousse aujourd'hui à annuler ce roulage.

Initialement engagé sur ces tests, Dani Pedrosa devait être rejoint par Pol Espargaró et Brad Binder, les pilotes titulaires ayant été libérés par le report du Grand Prix de Thaïlande, qui aurait dû faire office la semaine prochaine de deuxième manche de la saison MotoGP. Seulement le contexte est de plus en plus tendu en Europe, et y compris en Autriche, où est basé le constructeur. Les règles s'y sont endurcies ce mercredi, avec désormais l'entrée en vigueur d'une interdiction portant sur tout événement réunissant plus de 500 personnes en extérieur et plus de 100 personnes en intérieur, et la confirmation de 206 cas positifs au coronavirus dans le pays dont 28 dans l'état de Haute-Autriche dans lequel se trouve Mattighofen.

Un porte-parole de KTM a ainsi confirmé à Motorsport.com que le choix a été fait de se montrer raisonnable et de renoncer à ce déplacement : "Les essais privés de KTM à Jerez mi-mars ont été annulés en raison de la situation actuelle. Il n'est pas justifiable d'y envoyer du personnel en ce moment, y compris pour ne pas augmenter [les risques de contamination] au sein de l'entreprise. Nous suivons bien sûr la situation et nous échangeons avec nos interlocuteurs respectifs. Nous avons une responsabilité envers notre personnel et nous devons réagir avec flexibilité à la situation actuelle et aux changements à court terme."

On ignore pour le moment si les autres constructeurs qui devaient partager la piste avec KTM lors de ces trois jours vont maintenir ou non leur roulage. Aprilia, qui devait participer à ces essais avec Aleix Espargaró et Bradley Smith, se trouve dans la situation la plus complexe compte tenu du confinement auquel est contraint la population italienne et de la suspension à l'heure actuelle des vols entre l'Italie et l'Espagne. Également engagés sur ce test, Honda et Suzuki avaient prévu de confier leur travail aux pilotes d'essais, respectivement Stefan Bradl et Sylvain Guintoli. Les pilotes concernés ne sont actuellement pas bloqués par les effets collatéraux liés à l'épidémie, et le matériel doit quant à lui être expédié par la route et ne devrait donc pas rencontrer de difficultés pour se rendre en Andalousie.

Ducati à Valence fin mars ?

Deux des six constructeurs du MotoGP n'avaient pas prévu de participer à ces essais, étant donné qu'ils n'ont pas désigné Jerez comme piste d'essais pour la saison, cependant ils avaient d'autres plans. Car si le MotoGP semble aujourd'hui au point mort en raison des changements perpétuels de calendrier imposés par la crise mondiale liée à l'épidémie de coronavirus, avec un début de saison sans cesse repoussé et dont la date reste encore aujourd'hui incertaine, le travail dans les usines ne s'arrête pas et les équipes cherchent malgré tout à mettre à profit les semaines qui ne seront plus dédiées aux courses.

Ainsi, Yamaha doit réaliser des essais privés à Motegi ce mois-ci. Le pilote d'essais japonais Katsuyuki Nakasuga doit y participer et être rejoint par Jorge Lorenzo, que l'on attend au guidon de la M1 2020 alors qu'il vient d'annoncer sa participation au Grand Prix de Catalogne en tant que wild-card.

Ducati, pour sa part, a opté pour Valence, où des essais sont envisagés pour les 30 et 31 mars et doivent être confiés à Michele Pirro. Selon les informations de Motorsport.com, ce test est à ce jour toujours d'actualité, cependant les restrictions imposées aux Italiens jusqu'au 3 avril rendent incertaine la tenue de ce roulage, même si des dérogations peuvent être accordées pour des motifs professionnels. Dans les ateliers de Borgo Panigale, le travail se poursuit donc dans l'espoir que la situation revienne à la normale au plus vite, mais en suivant son évolution en temps réel afin de prendre les bonnes décisions le moment venu.

Avec Germán Garcia Casanova