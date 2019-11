KTM a fait son choix : Binder pilote officiel en 2020

Mika Kallio n'aura finalement pas eu jusqu'à la fin du championnat pour faire ses preuves en tant que pilote titulaire potentiel pour 2020 : KTM a annoncé à la veille du Grand Prix d'Australie que c'est Brad Binder qui serait promu. Le pilote sud-africain, initialement prévu chez Tech3 aux côtés de Miguel Oliveira, fera finalement ses débuts en catégorie reine auprès de Pol Espargaró au sein de l'équipe officielle, où il prendra le guidon auquel a renoncé Johann Zarco.

"Il était clair que nos plans pour 2020 avaient besoin d'être modifiés après notre annonce de la mi-saison. Après y avoir réfléchi et en avoir parlé, nous avons décidé de partir dans cette direction et de laisser les jeunes pilotes motivés, ayant acquis une bonne expérience dans les autres catégories, nous montrer ce qu'ils peuvent faire", explique Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Brad est un pilote qui a fait son parcours au sein de la structure KTM et nous n'avons aucun doute quant au fait qu'il pourra intégrer le team Red Bull KTM et continuer à afficher le style et l'attitude qui veut qu'il n'abandonne jamais, que nous avons pu observer depuis longtemps."

"Je suis super heureux du binôme que nous avons pour 2020", commente Mike Leitner, team manager de l'équipe officielle KTM. "Nous avons eu une longue discussion à ce sujet, mais je pense qu'il s'agit finalement d'une bonne décision de la part de KTM. Avec Pol, nous avons un pilote très fort qui a obtenu avec nous de bons résultats, et nous avons vu dans les autres catégories de quoi Brad est capable avec nos motos. Il fait partie de ces jeunes gamins qui ont gravi les échelons."

Pour Brad Binder, il s'agit d'une promotion inattendue alors que Mika Kallio ou Miguel Oliveira auraient pu compter sur leur expérience pour obtenir ce guidon. "C'est génial ! C'est un peu un choc, pour être honnête, mais c'est génial. Je dois juste adresser un immense remerciement à KTM pour s'être occupé de moi ces cinq dernières années et encore l'année prochaine. C'est un sentiment incroyable et je suis déjà excité !" commente le pilote sud-africain auprès du site officiel du MotoGP, expliquant avoir été informé de sa promotion en marge du Grand Prix du Japon. "Cela a été une semaine excitante, clairement. C'est assez inattendu pour moi."

"Je suis vraiment chanceux, ils se sont vraiment bien occupés de moi et ils ont vraiment confiance en moi alors j'espère pouvoir leur apporter de bons résultats et faire du bon travail", souligne Brad Binder, qui assure n'avoir "pas du tout" peur à l'idée de prendre le guidon de la machine qui a donné tant de mal à Johann Zarco cette année. "Tout le monde est différent, tout le monde a de bons et de mauvais moments. En tout cas, je me sens bien et je veux bien travailler dès le début. Peu importe comment je commence, je veux continuer à grandir et devenir de plus en plus fort à chaque week-end", ajoute le pilote, qui ne veut pas pour le moment annoncer d'objectifs chiffré : "Je veux juste faire de mon mieux, apprendre la moto, apprendre la catégorie et plus vite j'apprendrai plus vite les choses s'amélioreront, je pense."

Lecuona nouveau pilote Tech3

La place laissée vacante par Brad Binder chez Tech3 sera confiée à Iker Lecuona, 19 ans, qui fera lui aussi son arrivée depuis le Moto2 et rejoindra Miguel Oliveira. "Nous sommes très confiants quant au fait que Hervé et son équipe pourront aider à développer un autre rookie comme ils l'ont si bien fait avec Miguel cette année", souligne Pit Beirer.

Arrivé en Grand Prix il y a trois ans, le pilote espagnol a franchi un cap en passant de Kalex à KTM l'année dernière, obtenant depuis deux podiums, alors qu'il flirte désormais avec le top 10 du championnat. S'il n'a pas encore réussi à ouvrir son compteur de victoires ni joué de titre, les débuts retentissants de Fabio Quartararo cette année semblent apporter de nouveaux espoirs au reste du plateau et c'est sans complexes que le constructeur autrichien et l'équipe Tech3 misent sur la jeunesse.

"Mon sentiment est qu'il s'agit du line-up KTM le plus solide que nous aurions pu espérer pour 2020", estime Hervé Poncharal. "Nous voulons avoir quatre pilotes avec talent, passion, envie et qui vont s'investir dans ce projet. Personnellement, je suis heureux de travailler avec un jeune et talentueux rookie comme Iker. C'est la route à suivre pour l'avenir et nous avons vu que la même approche a apporté du succès à d'autres équipes. Commençons à travailler sur 2020 : nous avons le soutien technique et nous avons les bonnes personnes à bord. Je crois que nous franchirons un grand cap l'année prochaine avec Miguel dans sa deuxième année et Iker qui voudra nous montrer ce qu'il peut faire."