Miller a été pris pour son expérience et sa personnalité chez KTM

Après cinq saisons passées chez Ducati, Jack Miller rejoindra KTM en fin d'année, l'occasion pour lui d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière après être également passé par des teams satellites de Honda durant trois ans.

Se sentant délaissé par le constructeur italien à l'heure de choisir ses pilotes pour 2023, l'Australien a fait le choix d'aller de l'avant en se lançant un nouveau défi. Il s'apprête ainsi à retrouver une structure qu'il a connu lors de sa dernière saison en Moto3 et avec laquelle il avait terminé vice-Champion du monde avant de passer directement en MotoGP, une première à l'époque.

Pour sa part, le constructeur autrichien voit en Miller une opportunité pour consolider un binôme d'expérience au sein de son équipe officielle avec Brad Binder, et cette ligne directive semble également privilégiée pour son team satellite Tech3. "Ce choix a plus été fait pour l'expérience qu'il peut apporter et sa personnalité, et toutes deux seront vraiment les bienvenues", a confirmé Francesco Guidotti, le team manager de l'équipe d'usine KTM, dans un podcast officiel du MotoGP.

"C'est intéressant. Il a une personnalité très forte. Je le connais, j'ai travaillé avec lui pendant trois ans. KTM le connaît depuis son passage en Moto3. Ce sera excitant." Les deux hommes se sont en effet côtoyés au sein de l'équipe Pramac, où Guidotti était également team manager, et s'entendent particulièrement bien. "Ce sera drôle ! En ce qui concerne les barbecues, ce sera un challenge, nous pourrions devenir Champions du monde dans ce domaine ! [rires]" a-t-il ajouté.

Néanmoins, l'heure est au sérieux puisque KTM rencontre actuellement des difficultés et peine à évoluer aux avant-postes. Si le constructeur espère des améliorations lors de la seconde partie de la saison, Miller pourrait malgré tout trouver une situation complexe à son arrivée dans l'équipe et jugée frustrante par Miguel Oliveira, qu'il remplacera. Fort de ses huit années en MotoGP, durant lesquelles il a décroché 18 podiums dont trois victoires, l'Australien est donc "le bienvenu".

"Pendant cette période de l'année, c'est toujours un petit peu bizarre parce qu'on ne peut pas trop se concentrer sur l'année prochaine, il faut vivre le présent et être pleinement concentrés sur les courses de 2022. Bien sûr, tout le monde doit penser à l'avenir", a assuré Guidotti.

"Maintenant que nous refermons cette parenthèse après avoir planifié l'avenir, nous sommes pleinement concentrés sur le fait d'apporter à nos pilotes actuels ce qu'il y a de mieux pour être performants et atteindre les objectifs que nous avons fixés au début de la saison."

Avec Léna Buffa