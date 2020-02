Une nouvelle livrée Suzuki entre histoire et avenir

Suzuki a dévoilé en ce jeudi après-midi à Sepang une livrée notablement différente de celle de l'an dernier, un nouveau look destiné à célébrer la 60e année de la marque en compétition, ses débuts ayant été réalisés lors du TT de l'île de Man en 1960. Le bleu habituel qui orne la GSX-RR se mixe cette fois à de larges bandes argentées sur les flancs de la moto, rappelant à la perfection la livrée bicolore des machines des années 1960 et 1970.

"L'héritage que nous affichons sur notre carénage cette année représente une longue Histoire dans la compétition, riche de nombreux succès. Cela pousse encore plus à continuer nos progrès", commente Ken Kawauchi, directeur technique. "Il s'agira d'une année spéciale pour Suzuki", souligne Davide Brivio, team manager, "car c'est notre 60e année en course, nous nous sentons donc encore plus motivés à l'idée d'obtenir de bons résultats devant toute notre entreprise et nos fans."

Lire aussi : Honda présente son équipe 100% Márquez et sa livrée 2020

Le mot d'ordre est donc clair : 2020 s'appuiera, certes, sur l'héritage historique de Suzuki dans la course moto mais se voudra surtout une année résolument ancrée dans le présent. L'objectif est bien de construire de nouveaux succès, une étape logique pour un programme repris en 2015 et qui a franchi d'importantes étapes dans la voie du succès, d'abord avec Maverick Viñales puis avec Álex Rins.

"La saison 2019 a été importante pour nous, car nous avons affiché des progrès constants tout au long de l'année, et je crois que c'est le bon chemin à suivre pour réussir", observe Davide Brivio. "Álex a obtenu deux victoires, ce qui était notre objectif avant la saison, ainsi qu'un autre podium. Nous avons beaucoup appris et cela a été une étape importante pour Álex et pour l'équipe. Nous sommes également très heureux de Joan, car il a montré des progrès constants et a surmonté son importante blessure de Brno pour terminer la saison avec de très solides courses. Les résultats ont été formidables, mais toute l'approche du week-end de course et la méthodologie dans le travail l'ont été également. Des deux côtés, nous pouvons retenir de bonnes leçons de 2019."

"La saison dernière nous a fourni d'importantes informations quant à notre niveau de compétitivité par rapport aux autres équipes et elle a aussi contribué à la croissance de notre projet MotoGP en ce qui concerne le package technique de la GSX-RR, la méthodologie de travail au sein de l'équipe et, ce n'est pas le moins important, l'expérience et la solidité de Rins et Mir", souligne Shinichi Sahara, directeur du projet MotoGP de Suzuki. "Nous avons obtenu des résultats positifs ainsi que deux formidables victoires, mais nous avons également eu le sentiment clair que notre potentiel pouvait être encore mieux exploité. C'est l'état d'esprit dans lequel nous entrons dans la saison 2020, forts de 60 ans d'expérience dans la course, afin de faire de notre mieux et d'essayer d'obtenir des résultats encore meilleurs."

"Depuis notre retour en 2015, nous avons accomplis des avancées petites mais régulières, qui nous ont menés vers le sommet de la compétition, avec plus d'un pilote Suzuki en mesure de signer des podiums et des victoires. Nous sommes maintenant appelés à améliorer encore plus cette compétitivité et à faire d'autres pas en avant, afin d'être en mesure de nous battre avec régularité pour les places du podium", annonce Shinichi Sahara.

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Diapo Liste Álex Rins 1 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Joan Mir 2 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La Suzuki RT67 et la Suzuki GSX-RR 2020 3 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 d'Álex Rins 4 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Joan Mir et Álex Rins 5 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 de Joan Mir 6 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 de Joan Mir 7 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 de Joan Mir 8 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Álex Rins 9 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 d'Álex Rins 10 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 de Joan Mir 11 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Álex Rins 12 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 d'Álex Rins 13 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 d'Álex Rins 14 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La GSX-RR 2020 de Joan Mir 15 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Álex Rins et Joan Mir 16 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP La Suzuki RT67 et la Suzuki GSX-RR 2020 17 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Vue détaillée de la Suzuki GSX-RR 2020 18 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Vue détaillée de la Suzuki GSX-RR 2020 19 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP Vue détaillée de la Suzuki GSX-RR 2020 20 / 20 Photo de: Suzuki MotoGP

Un nouveau moteur, mais pas seulement

À la veille de la reprise des essais, à Sepang, les responsables de l'équipe Suzuki attendent de voir la GSX-RR millésime 2020 se confronter à la concurrence afin d'évaluer son niveau après tout le travail abattu dans le secret des ateliers techniques pendant l'hiver. Un élément a déjà été mené en piste aux yeux de tous en novembre dernier, le nouveau moteur destiné à équiper les machines. Mais les avancées techniques ne doivent pas s'arrêter là. "Pendant l'hiver, nos ingénieurs au Japon ont travaillé sur plusieurs pièces et de petits détails, en plus du moteur, afin d'essayer d'améliorer notre package, qui est bon", souligne Davide Brivio.

Lire aussi : 2019 a fait vibrer les pilotes Suzuki, 2020 doit être meilleure encore

"Depuis le tout début, l'ADN de Suzuki a été de développer un bon package de départ et ensuite de construire sur cette base avec de petites mais régulières avancées techniques. Cette stratégie a payé ces dernières années, ce qui s'est illustré par des podiums et des victoires obtenues dans l'ère moderne du MotoGP, et je crois que cela peut également fonctionner à l'avenir", estime Ken Kawauchi.

"Nous avons déjà développé une nouvelle spécification de moteur qui a été appréciée par notre pilote essayeur, Sylvain Guintoli, et nos pilotes factory, Álex Rins et Joan Mir, lors des essais de Valence et de Jerez. Il est donc probable qu'il s'agira de la base à partir de laquelle nous allons commencer les essais à Sepang et au Qatar avant le début de la saison", poursuit le directeur technique. "Pendant l'hiver, nous avons travaillé sur le développement de nouvelles solutions pour le châssis et le set-up, de même que sur l'électronique. Le carénage jouera également un rôle important et nous allons tester des solutions dont nous espérons qu'elles nous aideront à améliorer notre performance générale."

Présent au shakedown du test ces derniers jours, Sylvain Guintoli a déjà eu l'opportunité de piloter la Suzuki avec son package 2020 complet. "Cela a été un très bon test pour nous", témoigne-t-il. "Nous avançons dans le développement et Suzuki pousse très fort pour faire évoluer la moto. Nous avons testé pas mal d'évolutions et tout se passe bien. Cela a été un bon test, j'ai amélioré mon meilleur temps personnel à Sepang, nous avons réalisé près de 200 tours en trois jours et nous avons recueilli énormément d'informations pour l'avenir."