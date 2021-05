Les pilotes de l'équipe Ducati factory et du team Pramac ont régulièrement figuré aux avant-postes depuis le début de la saison, une bonne forme qui s'est concrétisée avec le doublé de Jack Miller et Pecco Bagnaia au GP d'Espagne. Bagnaia a quitté Jerez à la première place du championnat, grâce à trois podiums sur les trois circuits visités cette année, la seconde course de Losail étant la seule dont il est reparti sans trophée.

Alors que la Ducati était parfois en délicatesse sur certaines pistes en 2020, en particulier quand le niveau d'adhérence était faible, la machine italienne semble cette fois en mesure de jouer les premières places sur tous les terrains, une évolution dont se réjouit le leader du championnat.

"Je pense que maintenant, notre moto est plus constante sur tous les circuits", a expliqué Bagnaia au site officiel du MotoGP. "Ces dernières années, notre moto était très difficile à piloter sur certaines pistes. Maintenant, on peut se battre pour le podium ou le top 5 sur tous les circuits et c'est une sensation fantastique, parce qu'on peut vraiment se concentrer sur le pilotage plus que sur les réglages, c'est mieux de ne pas y toucher."

Bagnaia était particulièrement sensible aux fluctuations de la Ducati dans la hiérarchie en 2020, étant lui-même très en retrait quand sa moto n'était pas parfaitement taillée pour un tracé. Il espère être en mesure de faire le dos rond cette année et ainsi moins subir les possibles faiblesses de la Desmosedici durant certains week-ends de course.

"Ces dernières années, quand la moto était rapide, je l'étais, mais quand elle était lente, j'étais lent. Je dois en tirer les leçons. C'est sûr qu'on aura des difficultés sur certains circuits et on devra être plus performants. L'an dernier, en Aragón, j'étais tout le temps entre la 15e et la 18e place, donc ce n'est pas possible dans une équipe d'usine. Je sens qu'il y a eu des progrès dans ce domaine mais on verra si j'ai progressé sur un circuit où la moto sera plus en délicatesse."

Une pression positive dans le team officiel

Si Pecco Bagnaia souligne le besoin d'être constamment bien placé en roulant pour une équipe d'usine, c'est parce qu'il a changé d'univers en rejoignant celle de Ducati cette année, après deux premières saisons dans la catégorie avec le team Pramac, où les attentes étaient moindres. Le natif de Turin apprécie d'avoir gagné en responsabilité et il assure y puiser une motivation supplémentaire pour atteindre son meilleur niveau.

"On a plus de pression dans l'équipe d'usine, parce qu'il faut tout le temps être devant. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Je pense que cette pression me donne quelque chose en plus pour être tout le temps performant." Ce statut offre également à Bagnaia un meilleur soutien technique : "Être dans une équipe d'usine, ça veut aussi dire qu'on a la meilleure moto possible. On a toutes les nouveautés, on est le premier à les essayer. C'est un progrès, c'est certain."

Après une saison 2020 contrastée, qui a vu Bagnaia décrocher un premier podium mais un seul top 10 par la suite, le pilote italien a voulu améliorer sa préparation cet hiver. Ce travail a porté sur son pilotage, notamment pour gagner en sensations avec l'avant, mais aussi sur son approche, afin de ne pas être bloqué dès le premier écueil : "L'an dernier, dans certaines situations, j'étais en colère. Maintenant, j'essaie de voir les moments qui me mettaient en colère l'an dernier, je veux les utiliser pour gagner en sensations sur la moto, m'adapter et être rapide."

Ces progrès se sont concrétisés par les bons résultats du début de saison et la prochaine étape sera logiquement une première victoire, mais Bagnaia saura se montrer patient : "Il faut que tout soit à 100% pour pouvoir gagner. Il faut attendre le bon moment. À Portimão, si j'étais parti de la pole, j'aurais pu essayer de me battre pour la victoire avec Fabio [Quartararo]. On est prêts à se battre pour gagner notre première course. Il faut juste attendre."

C'est également pour cette raison que le natif de Turin ne veut pas penser au titre : "Mon objectif pour la saison est d'être tout le temps à 100%, d'essayer de me battre pour le top 5 ou le top 3 à chaque course. Pour le moment, je ne pense pas au championnat, je veux apprendre et progresser à chaque fois, me battre pour les premières places, et quand il restera six ou sept courses, je commencerai à y penser. Pour le moment, le but est de finir toutes les courses à la meilleure position possible."

