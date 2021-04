Pol Espargaró se sent "assez fort" pour être titré cette année

Pol Espargaró a débuté son aventure chez Repsol Honda avec une huitième puis une treizième places, lors des deux courses de Losail. Des résultats qui peuvent sembler modestes mais le Catalan, ravi de son rythme de course, est convaincu que des progrès dans l'exercice des qualifications suffiront à lui permettre de s'inviter dans la lutte pour le titre dès cette année.

"Je sens que je suis sur la moto que je cherchais depuis des années, et je me sens assez fort pour être Champion du monde à la fin de l’année", a déclaré Espargaró. "Mais nous avons besoin de tout mettre bout à bout à partir du samedi. Si on fait un bon samedi, alors on pourra lutter pour le podium à chaque course. C’est tout ce qu’il nous faut."

En l'absence de Marc Márquez, Pol Espargaró a devancé tous les autres pilotes Honda à l'arrivée des deux Grands Prix disputés au Qatar mais il ne s'en satisfait pas, retenant surtout que ses deux départs hors du top 10 l'ont empêché de pleinement profiter d'un rythme selon lui suffisamment bon pour prétendre à la victoire.

"Je ne me soucie pas d'être le premier Honda, je n'essaie pas d'être le premier Honda, je veux être le premier de tous. [...] En course, si j'étais parti des deux premières lignes, on se serait battus pour la victoire les deux fois, j'étais plus rapide que tout le monde devant moi, à la fin j'étais dans la fenêtre basse des 1'55 et les leaders étaient dans des 1'55 moyens."

"La moto est rapide. Je ne suis pas inquiet parce que la vitesse est là, on est rapide et je pense qu'on peut avoir une excellente saison. Si on progresse en qualifications et qu'on part devant, on pourra se battre pour des podiums toute la saison."

Espargaró aurait pu prendre la dixième place au GP de Doha mais des erreurs en fin de course lui ont fait perdre trois positions. Déçu du résultat brut, il reste encouragé par les promesses montrées : "Les émotions sont très particulières. D'un côté, il faut être satisfait : sur un circuit aussi difficile pour nous et pour mon deuxième Grand Prix [avec l'équipe], on pouvait se battre pour la victoire. Mais de l'autre côté, on n'a pas pu faire un bon chrono en pneus neufs en qualifications, ni éviter les erreurs en course, et elles m'ont coûté cher."

Avec Germán Garcia Casanova et Marc Michon



partages