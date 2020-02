Zarco : "Ne pas brûler les étapes"

Dans la nuit de jeudi à vendredi heure française, Johann Zarco montera pour la première fois sur une Ducati Desmosedici GP19, à l'occasion des essais de Sepang. Le pilote français pourra ainsi se familiariser avec une nouvelle machine en MotoGP, lui qui a déjà piloté la Suzuki en essais, ainsi que la Yamaha, la KTM et la Honda en course.

Après une année 2019 plus que difficile, et ne sachant pas s'il allait retourner en Moto2 ou pouvoir poursuivre en MotoGP, le Cannois se montre heureux et satisfait d'être dans le paddock ce week-end, et de pouvoir se mettre au travail. Le tout dans une équipe Avintia transfigurée par le soutien additionnel de Ducati, qui a fait de la petite formation espagnole un véritable team satellite.

"Je me sens heureux de débuter la saison 2020 avec Ducati. L'an dernier j'ai eu des difficultés et c'était risqué de prendre une décision difficile. Mais finalement après le dernier Grand Prix j'ai eu des contacts avec Ducati, et je suis très heureux d'avoir cette opportunité. Je pense que j'aurai un matériel suffisamment bon pour revenir dans les premières positions et retrouver mon haut niveau de pilotage. Je suis content et j'ai hâte de commencer vendredi", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Le porteur du numéro 5, double Champion du monde Moto2, va toutefois s'atteler à ne pas brûler les étapes à l'occasion de ces trois premières journées d'essais. Traditionnellement, le test de Sepang se déroule dans une véritable fournaise, et il sera important de gérer les organismes tout au long des trois jours.

S'il ne veut pas aller trop vite en besogne, Zarco conserve des objectifs ambitieux au vu du niveau affiché par son équipe en 2019 : "Premièrement, [il faut] s'habituer à la moto après une longue pause hivernale. Il faut y aller pas-à-pas car dépasser les 300 km/h, c'est très rapide. Il ne faut pas brûler les étapes, juste prendre une bonne méthode, apprendre la moto et le circuit de nouveau. J'ai de l'expérience, je sais que je peux y aller calmement, sans stress. Trois jours d'essais, c'est toujours exigeant avec la chaleur, mais au final ça serait chouette d'être dans ce top 10 ou top 7. Si je peux avoir ce rythme, ça sera déjà très positif pour la saison."