Albon aide et conseille Tsunoda lors des week-ends F1

Alors que son engagement en DTM s'est achevé il y a quelques semaines, le directeur d'AlphaTauri Franz Tost a révélé qu'Alex Albon était chargé d'aider Yuki Tsunoda pour la fin de la première saison du rookie japonais.

"C'est vrai", a déclaré Tost. "Alex va voir Yuki, discute avec lui, lui explique la piste, peu importe, et Yuki pose [des questions]. C'est une discussion entre pilotes. Je pense que c'est plutôt positif pour Yuki parce qu'il reçoit beaucoup de connaissances d'Alex, et donc ça s'avère très positif."

La première saison en F1 de Tsunoda est faite de beaucoup de bas et de très peu de hauts, même si ces dernières semaines ont semblé marquer une certaine stabilité à un niveau de performances intéressant, toutefois toujours en deçà de celles de son équipier Pierre Gasly. Après des difficultés lors de la première moitié de saison, le pilote au numéro 22 a été relocalisé à Faenza, près du siège de son écurie. Il a également travaillé pour mieux appréhender la complexité des défis de la discipline reine et adapter son attitude en conséquence.

Tost estime qu'il est tout à fait sensé pour son équipe de faire appel à l'expérience d'Albon, auteur de deux saisons en F1, dont un an et demi chez Red Bull Racing, jusqu'à son départ pour Williams l'année prochaine. "Alex fait partie de la famille Red Bull et il n'a pas eu beaucoup de week-ends libres, parce qu'il courait en DTM, mais nous avons décidé que lorsqu'il serait au circuit, il devrait soutenir Yuki. Nous avons dit à Yuki 's'il te plaît, pose-lui des questions afin qu'il puisse t'aider à mieux tout comprendre'. Ça marche très bien."

Alors que les dirigeants de Red Bull ont été frustrés par les erreurs de Tsunoda plus tôt dans la saison, et ont récemment pris pour cible le jeune pilote dans le cadre de leur contre-performance des qualifications du Grand Prix de Mexico, Tost se dit impressionné par la façon dont il a gardé son sang-froid et a retourné la situation globale.

"Yuki s'améliore et devient de plus en plus performant", a-t-il déclaré. "Il a une meilleure compréhension de l'aspect technique de la voiture. Il a beaucoup de réunions avec ses ingénieurs à Faenza, pour avoir une meilleure idée de tout et pour avoir un meilleur ressenti aussi dans la voiture, et de ce qui se passe."