Gasly a failli abandonner en début de course

Douzième sur la grille de départ de la première manche de la saison, Pierre Gasly a réalisé une course solide, profitant des abandons de Max Verstappen, de Daniel Ricciardo et de Lance Stroll, ainsi que du tête-à-queue de Sebastian Vettel, pour occuper la huitième place à la mi-course. C'est ensuite l'accrochage entre Lewis Hamilton et Alexander Albon qui a profité au Français, qui a peu bataillé ce dimanche, si ce n'est en fin d'épreuve pour préserver la septième position face à son compatriote Esteban Ocon. "Franchement, ça fait plaisir de retourner sur la piste et d’avoir des courses comme ça", a-t-il commenté au micro de Canal+. "Ça m’avait manqué."

L'épreuve aurait toutefois pu prendre une tout autre tournure en raison de pépins techniques : "Pour nous, ça a été super intense. Au bout de dix tours, j’ai l’équipe qui m'a demandé de rentrer pour vérifier les freins car j’avais la pédale de frein qui était complètement à plat, avec les freins avant qui surchauffaient. Je leur ai juste demandé de faire un tour en plus pour voir si ça s’améliorait. Ils m’ont laissé faire ce tour-là et on a finalement continué la course alors qu’on était à deux doigts de s’arrêter. Comme quoi ça ne tient pas à grand-chose."

D'où une certaine satisfaction pour le pilote de l'écurie AlphaTauri, pour laquelle les points s'annonçaient plutôt compliqués à accrocher. "Si on nous avait dit qu’on repartirait avec une septième place au début du week-end, on aurait signé largement, car on sait que c’est un peu compliqué contre les Renault, les McLaren et les Racing Point. On est très contents."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, devant Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Son coéquipier Daniil Kvyat n'a pas eu la même réussite : il a été contraint à l'abandon dans l'avant-dernier tour, victime d'une crevaison. Laquelle pourrait trouver son origine dans sa bataille avec Esteban Ocon pour la huitième place : Kvyat a lancé l'assaut par l'extérieur au virage 6, mais s'est retrouvé sur le vibreur et estime avoir été tassé, même s'il ne veut pas rejeter la faute uniquement sur son adversaire.

"Cette journée a été décevante", a déploré le Russe. "Ce n'est pas génial de la part d'Ocon de pousser les gens dehors comme ça, à vrai dire. Mais j'aurais pu être plus patient aussi ; bref, c'est un peu décevant. La course prenait une très bonne tournure jusque-là, et c'est dommage, car je me suis fait perdre beaucoup de points aujourd'hui."

Quant à Ocon, interrogé à ce sujet par Motorsport.com, il a estimé qu'il s'agissait d'un incident de course : "Je viens de revoir l'action. C'est clair que c'était une bataille très serrée entre nous deux : il était en tendres neufs, j'étais en durs usés, donc il y avait une petite différence d'adhérence. En même temps, c'est difficile de dépasser par l'extérieur du virage 6, et l'on sait que c'est risqué, vraiment. Bref, c'est passé près, mais nous ne nous sommes pas touchés. Dany a touché le vibreur, et ces vibreurs ne pardonnent rien, malheureusement. Mais j'ai apprécié la bataille avec lui avant ça."

Avec Oleg Karpov