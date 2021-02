Gasly fait don de son casque d'Imola à la Fondation Senna

Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020, Pierre Gasly avait arboré un casque aux couleurs de celui du triple Champion du monde Ayrton Senna. La course se disputait sur le circuit d'Imola où le Brésilien avait trouvé la mort au cours du GP de Saint-Marin 1994 et où la Formule 1 revenait après 14 années d'absence grâce à la perturbation du calendrier par la pandémie de COVID-19. Le Français avait signé une prometteuse quatrième position en qualifications avant d'abandonner en début de course sur un problème moteur.

Ce casque va désormais servir à récolter des fonds par le truchement d'une vente aux enchères, mais aussi de la vente de produits dérivés, puisque le Français l'a offert à la famille Senna dans le cadre de la fondation caritative du nom du pilote brésilien. "Super fier d'annoncer mon partenariat avec Senna Brands pour récolter des fonds pour la Fondation Senna", peut-on lire sur son compte Twitter officiel.

"J'ai fait don de mon casque de course du GP d'Imola à la famille Senna pour une vente aux enchères, et pour récolter de l'argent pour la fondation nous avons également produit des mini-casques à l'échelle 1:2. Une partie des bénéfices sur les ventes de casques iront à la Fondation Senna. Je suis heureux de contribuer à cette grande cause qui soutient l'éducation de millions d'enfants et de jeunes gens au Brésil, et j'espère que vous nous rejoindrez également."

Gasly, qui a remporté à Monza son premier Grand Prix en F1 l'an passé, pilotera cette année à nouveau pour l'écurie AlphaTauri et fera équipe avec Yuki Tsunoda, qui a terminé troisième du championnat 2020 de F2. Quant à Imola, la Formule 1 retrouvera normalement le circuit du 16 au 18 avril prochains dans le cadre du début de saison 2021 toujours perturbé par le coronavirus.

