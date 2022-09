Gasly va faire "des cauchemars" à cause de Ricciardo

Parti cinquième sur la grille de départ de la course du GP d'Italie, Pierre Gasly a un temps occupé cette position en début de course et semblait avoir le rythme pour prendre l'avantage sur Daniel Ricciardo. Las, le Français a quasiment passé l'intégralité de l'épreuve dans l'aileron de la très rapide McLaren sans jamais pouvoir tenter quoi que ce soit, tout en perdant des places face aux remontées de Carlos Sainz et Lewis Hamilton, et à la stratégie décalée de Lando Norris. Il lui a fallu attendre le 46e tour pour effacer la MCL36, quand Ricciardo a dû s'immobiliser en piste en raison d'un souci.

Interrogé au terme d'un GP qui lui permet d'égaler son deuxième meilleur résultat de la saison (il avait également fini 8e à Djeddah), le pilote AlphaTauri ne cachait pas, avec le sourire, une certaine frustration au vu du déroulé de l'épreuve et de son incapacité à pouvoir doubler la McLaren frappée du numéro 3 : "À mon avis, je vais même en faire des cauchemars de cet aileron arrière, parce que…", a-t-il d'abord lancé au micro de Canal+.

"Non, ça a été franchement une course contre moi-même parce que j'ai tout essayé, j'ai essayé de mettre le plus de pression possible mais [Ricciardo] n'a pas fait une erreur et on était trop lents dans la dernière parabolique, du coup je n'étais jamais assez proche pour tenter quelque chose. Je crois que j'ai essayé deux fois au premier virage – dès que j'ai eu la moindre opportunité, j'ai tout tenté – malheureusement ce n'est pas passé. Non, je devenais fou dans la voiture."

Daniel Ricciardo devant Pierre Gasly au GP d'Italie 2022 de F1

En dehors de cette très longue séquence, la huitième position est évidemment un résultat très positif pour le Français au volant d'une monoplace généralement à la peine mais qui retrouve un peu d'allant sur les circuits où l'appui est moins prépondérant : "Au final, on fait une très bonne course, on finit juste derrière les trois top teams, la McLaren de Norris, et nous derrière. Je pense qu'au vu de nos performances en ce moment, c'est le mieux qu'on pouvait espérer."

Après un enchaînement de trois Grands Prix consécutifs, la F1 va – grâce à l'annulation du GP de Russie – faire relâche pendant trois semaines avant le retour de la tournée asiatique, mise entre parenthèses en 2020 et 2021 par les restrictions liées à la pandémie de COVID. "Franchement, j'ai extrêmement hâte d'y retourner [à Singapour et Suzuka], moi ce sont des circuits que j'adore", a ajouté Gasly.



"Singapour ça fait longtemps mais c'est vraiment un tracé super excitant avec beaucoup, beaucoup de rythme, de virages ; Suzuka c'est pareil pour nous avec Honda, c'est toujours un week-end qui est très particulier. Donc vraiment hâte d'y retourner et de prendre les deux prochaines semaines pour me refaire une santé et arriver en pleine forme à Singapour."