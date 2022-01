Leclerc et Sainz ont roulé à Fiorano dans un froid glacial

Au milieu d'une semaine d'essais qui a fait parler car rabotée d'une journée et demie à cause d'un imbroglio réglementaire, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont finalement pu prendre la piste pour la première fois de l'année. C'était ce jeudi à Fiorano, où les deux titulaires de la Scuderia Ferrari se sont partagés le volant de la SF71H de la saison 2018. De quoi se remettre dans le rythme et travailler sur les procédures, car bien entendu, tout test en vue de la future monoplace 2022 est proscrit.

Carlos Sainz est le premier à avoir roulé, à partir de 9h30 du matin, dans des conditions loin d'être idéales puisqu'il ne faisait que 3°C dans l'air et que l'asphalte présentait quelques zones d'humidité. Pas de quoi totalement refroidir l'Espagnol, qui a tout de même bouclé 59 tours, soit l'équivalent de 176 km.

"Il y a exactement un an, je pilotais une Ferrari pour la première fois", se souvient-il. "Et je dois dire que, même si beaucoup de choses ont changé, sachant que je connais désormais tout le monde et que je me sens vraiment comme chez moi, piloter ici est toujours particulier. J'étais très heureux de voir des fans qui observaient de l'extérieur du circuit, c'est pourquoi je voulais aller les saluer quand j'ai terminé ma séance."

"Pour le moment, comme tous les autres pilotes en fait, nous travaillons dans le simulateur ou nous nous entraînons vraiment dur physiquement. Cependant, pour les exigences envers le corps, rien ne peut remplacer le fait d'être dans la voiture. C'est pourquoi pouvoir piloter avant le début de la saison, peu importe dans quelle voiture, est toujours très utile pour un pilote. Ca réveille le corps, ça rappelle ce qu'est être pilote de Formule 1."

À 14h, c'est Charles Leclerc qui a pris le relais de son coéquipier pour boucler 48 tours. Le Monégasque a lui aussi été salué par les tifosi qui étaient aux abords du circuit.

"Nos supporters sont spéciaux", souligne-t-il. "Il fait vraiment froid aujourd'hui mais ils ne voulaient pas manquer le premier événement de la nouvelle saison. Au moins j'avais le moteur pour me tenir chaud, mais ils sont vraiment fantastiques !"

"Après un mois et demi sans s'installer dans un cockpit, j'avais vraiment hâte de piloter à nouveau. C'était amusant et c'était aussi un entraînement utile. Je suis pressé d'être en piste à Barcelone avec la monoplace 2022 pour réellement débuter cette nouvelle ère de la Formule 1 et voir si tout le travail que nous avons fourni depuis l'an dernier paiera sur le plan compétitif."

Une dernière journée d'essais aura lieu ce vendredi, toujours à Fiorano, mais entièrement dévolue à Robert Shwartzman, qui a déjà roulé mercredi.