Leclerc : "La troisième place devrait être notre objectif"

Refroidi par une saison 2020 catastrophique pour Ferrari, Charles Leclerc a fait preuve de prudence tout au long de l'intersaison, et c'est encore le cas aujourd'hui. Néanmoins, au terme du premier Grand Prix de la saison, il en sait désormais un peu plus sur les capacités de sa machine pour la suite de l'exercice.

Plutôt rassuré par sa quatrième place en qualifications samedi, le Monégasque a d'abord confirmé avec un début de course très réussi, mais il a ensuite fait face à des McLaren redoutables et à un Sergio Pérez impeccable dans sa remontée. C'est donc à la sixième place qu'il a bouclé cette première manche, avec un sentiment paradoxal au moment de dresser le bilan.

"Très honnêtement, on a quand même fait un bon boulot", se satisfait Leclerc au micro de Canal+ après une petite hésitation. "McLaren était très rapide aujourd'hui, surtout Lando [Norris]. Après, il y avait Red Bull et Mercedes qui étaient devant aussi. Mais bon voilà, sixième, je suis assez satisfait."

"On va essayer de regarder pour savoir ce qu'on peut améliorer. Mais c'est vrai qu'après ce bon départ, j'avais envie de faire un petit peu mieux. Mais bon, sixième c'était le meilleur résultat qu'on pouvait faire aujourd'hui. Je pense que c'est une des pistes où j'ai pas mal de mal en course, et en plus de ça, historiquement, avec Ferrari on n'a pas été très forts sur ce circuit. Donc pour l'instant ce n'est que du positif."

Du positif qui doit amener la Scuderia à viser un peu plus haut. Si Leclerc sait que les Tifosi rêvent difficilement d'autre chose que de victoires, il insiste sur le pas intermédiaire à franchir dans une année de transition avant la révolution technique de 2022. Acceptant de se mouiller un peu, il admet avoir une idée un peu plus claire de ce qui doit désormais devenir l'objectif de l'écurie italienne.

"Ce serait une super saison si on arrive à être le troisième team au championnat constructeurs, même si encore une fois, je sais que ça fait bizarre de dire ça et ce n'est clairement pas là où on voudrait être en étant Ferrari", explique-t-il. "Mais en ayant à l'esprit l'an passé, je pense que la troisième place au championnat constructeurs devrait être notre objectif."