Pénalités moteur : Verstappen juge les règles "illogiques"

Lewis Hamilton a remporté le tout premier Grand Prix de São Paulo après s'être élancé depuis la 10e position sur la grille de départ. S'il était qualifié cinquième, place à laquelle il a franchi la ligne d'arrivée des Qualifications Sprint du samedi, il a dû reculer de cinq positions en raison d'une pénalité moteur reçue à la suite de l'installation sur son unité de puissance d'un cinquième moteur à combustion interne (ICE).

Toutefois, d'aucuns ont estimé que l'avantage en performance tiré de l'installation de ce nouvel élément surpassait largement la pénalité reçue. Interrogé sur le sujet au Qatar, le leader du championnat et rival de Hamilton dans la lutte pour la couronne mondiale, Max Verstappen, partage ce point de vue.

"Surtout dans un championnat où le reste est un peu plus lent, c'est bien sûr quelque chose qui doit être examiné", a-t-il répondu quand l'hypothèse d'une écurie Mercedes montant un nouvel ICE lors de chaque course restante a été évoquée par les médias néerlandais. "La première fois, c'est dix places de recul et après c'est cinq. Et je trouve ça un peu illogique."

"Si vous continuez à prendre des pénalités moteur, je pense que ça devrait rester le même [nombre de places sur la grille], parce que vous dépassez la même limite tout le temps. Oui, c'est quelque chose qui pourrait être examiné parce qu'au Brésil, vous avez clairement vu que les autres équipes n'ont pas eu la chance de faire quoi que ce soit contre nous [Red Bull et Mercedes]. Donc une pénalité comme celle-là [cinq places] n'est pas vraiment un gros problème."

Dans les faits, même si c'est par le truchement de sa disqualification pour infraction aux règles du DRS lors des qualifications du vendredi, la Mercedes de Hamilton s'est élancée depuis la 10e position sur la grille, soit une place de moins, en théorie, que sa position minimum si la pénalité moteur avait été de dix places, et l'a quand même emporté.