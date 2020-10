Qualifs - Et à la fin, c'est Hamilton en pole

Q1 - Russell se sauve avec brio

Reportée d'une demi-heure à cause d'une bouche d'égout arrachée, la Q1 s'est avérée très studieuse, les pilotes se familiarisant assidûment avec l'évolution des conditions de piste. Les Mercedes ont attendu plusieurs minutes pour prendre la piste, mais c'est Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps de la première salve de chronos en 1'16"828, devant Max Verstappen en 1'16"879 et Valtteri Bottas en 1'17"064.

Suivaient, quelques dixièmes plus loin, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Lando Norris, très impressionnant septième malgré des pneus tendres ayant déjà parcouru une quinzaine de tours. Alexander Albon, lui, n'était que dixième, à huit dixièmes de Verstappen. Sebastian Vettel, pour sa part, occupait la 14e position avec sept dixièmes de déficit sur Leclerc.

On retrouvait dans la zone rouge Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, George Russell, Kevin Magnussen et Nicholas Latifi, mais Antonio Giovinazzi était clairement en danger avec seulement un dixième d'avance sur la première Haas. D'autant que Grosjean a amélioré, avant d'être surpassé par les deux Alfa Romeo, Räikkönen en tête. Aucun d'eux n'a finalement résisté à l'assaut de Russell, qui a fait trois dixièmes de mieux que ses rivaux, alors qu'il tente de convaincre pour conserver son baquet en F1.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen, Latifi

Q2 - Ferrari tente les mediums, Vettel bon dernier

Bottas a rapidement pris les devants lors de la deuxième phase des qualifications, où les Mercedes et les Ferrari se sont élancées en pneus mediums. Le Finlandais a signé un 1'16"466, trois dixièmes et demi devant Hamilton, qui a avorté sa première tentative après avoir été surpris par Vettel, qui s'était pourtant bien écarté de la trajectoire. Verstappen était trois dixièmes plus loin, se plaignant d'un manque d'adhérence et se tenant en un dixième avec Pérez et Carlos Sainz. Leclerc occupait la huitième place avec les mediums, mais Vettel n'était que 14e avec six dixièmes de retard. Esteban Ocon, Lance Stroll, Daniil Kvyat et Russell étaient également en danger.

Malgré ces performances mitigées, les Ferrari ont conservé les enveloppes à bandes jaunes pour leur deuxième tentative, dans l'espoir de prendre le départ avec. C'était un succès pour Leclerc, qui a amélioré pour s'assurer la huitième place, tandis que Vettel a pour sa part chuté au 15e rang, derrière Russell. Autrement, la zone rouge n'a pas évolué, en partie car Daniel Ricciardo, dixième, est parti en tête-à-queue au virage 11 et a provoqué l'intervention des drapeaux jaunes (heurtant légèrement le mur par l'arrière au passage) mais surtout car la piste proposait moins d'adhérence.

Éliminés en Q2 : Ocon, Stroll, Kvyat, Russell, Vettel

Q3 - Hamilton l'emporte sur le fil

Étonnamment, les deux pilotes Mercedes sont allés moins vite qu'en Q2 pour leur premier chrono dans l'ultime phase des qualifications, Bottas prenant les devants en 1'16"986 tandis que Hamilton n'a pu faire mieux que 1'17"033. Verstappen n'était pas loin : 1'17"107. Alexander Albon était septième à quatre dixièmes et demi de son coéquipier, mais cette fois, l'écart était (théoriquement ?) justifié : il était en pneus mediums. Leclerc, Pérez et Sainz se sont intercalés juste devant l'Anglo-Thaïlandais. Norris n'a pas fait de tour compétitif dans la première moitié de séance, Gasly et Ricciardo n'ont pas fait du tour du tout – Renault remplaçait l'aileron arrière de l'Australien après son petit accident de Q2, mais le temps allait leur manquer.

L'ultime run a vu les Mercedes chausser les mediums en quête de performance, étonnamment, mais c'était un succès pour Hamilton, qui a amélioré en 1'16"934. Bottas a toutefois fait bien mieux en 1'16"754, mais c'était sans compter sur l'ultime sursaut de Hamilton, qui a triomphé en 1'16"652. Verstappen a pris la troisième place à un dixième et demi de Bottas, tandis que Leclerc était le meilleur des autres, auteur d'une convaincante quatrième place. Suivaient Pérez, Albon (qui a fait sa deuxième tentative en tendres), Sainz, Norris, Gasly et, forcément, Ricciardo.

