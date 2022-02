Ce qui se cache derrière la fausse Red Bull RB18

Red Bull avait annoncé le lancement de la RB18 comme la présentation d'une nouvelle voiture, toutefois l'espoir de voir la nouvelle arme de Max Verstappen s'est vite envolé. En réalité, au lieu de voir la "vraie" RB18, la voiture qui sera pilotée par le Champion du monde en titre et son coéquipier Sergio Pérez au Grand Prix de Bahreïn 2022, les fans n'ont vu qu'une version modifiée de la monoplace de démonstration de la F1, qui fait le tour de la toile depuis des mois.

Et même Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, a admis à demi-mot que la voiture filmée lors de la présentation ne serait pas celle des Grands Prix : "Lorsque nous arriverons à la première course, la RB18 ne ressemblera pas beaucoup à [la voiture] d'aujourd'hui. L'évolution sera très rapide au fur et à mesure que nous avançons dans la saison."

Mais il n'y avait pas besoin d'un grand subterfuge sur ce qui était exposé, car il était assez évident en regardant le design de la "RB18" qu'il était basé sur la géométrie de la voiture de démonstration que la FOM avait mise à la disposition des équipes pour qu'elles l'utilisent dans leur travail de promotion et de marketing. De nombreuses versions du show car et des rendus ont été produits par la F1 afin d'attirer l'attention sur cette nouvelle génération de machines. Elles ne sont pas toutes identiques, l'aileron avant, le nez et les boudins latéraux ayant tous été légèrement modifiés pour montrer comment les règlements pourraient nous offrir une certaine variation en haut et en bas de la grille.

Mais comment se fait-il que Red Bull ait dans son usine une voiture appartenant au promoteur de la F1 ? Tout simplement parce que la FOM a mis à la disposition des équipes un show car pour l'exploiter dans le cadre d'opérations de promotion et marketing.

De nombreuses versions de ce showcar, notamment des rendus 3D, ont été produites par la F1 l'an passé afin d'informer les fans sur cette nouvelle génération de voitures et de susciter l'engouement. Ces fausses voitures ne sont toutefois pas toutes identiques : l'aileron avant, le nez et les pontons ont été systématiquement légèrement modifiés pour illustrer les différentes possibilités de design offertes par le nouveau Règlement Technique.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool F1 2022 car Photo by: Formula 1

Comme vous pouvez le remarquer sur la comparaison ci-dessus, la Red Bull partage quelques similitudes avec l'un des rendus de la F1, en particulier avec la forme des pontons. En outre, la boîte à air hexagonale, l'absence du DRS, la forme du fond plat et le design de l'aileron arrière sont d'autres points communs.

Mais on relève une différence malgré tout. En effet, le rendu montre un aileron avant à quatre éléments, ce qui est autorisé par la réglementation, alors que la version de Red Bull reste fidèle à la limite de trois éléments fixée par l'ancien règlement.

Bien que le championnat n'ait pas mis en avant une F1 munie d'un aileron avant à trois éléments dans ses différentes campagnes sur la saison 2022, on pouvait voir un de ces spécimens dans son propre siège, cela a été repéré sur les réseaux sociaux.

Nous n'avons pas encore vu la vraie Red Bull RB18, il y aura donc encore plus d'attention accordée à la voiture qui prendra part aux essais de pré-saison à Barcelone. Et nous ne savons pas ce que l'équipe de Milton Keynes nous réserve, notamment sur certains aspects clés du design.

La suspension est un sujet sur lequel les équipes restent assez muettes. Des rumeurs évoquent un passage à une suspension avant à tirant pour certains des rivaux de Red Bull, cependant le taureau rouge pourrait aller dans la direction opposée à l'arrière. L'une des possibilités envisagées par les équipes, qui pourrait figurer sur la Red Bull, est une suspension arrière à poussoir afin de tirer parti des zones du fond plat et du diffuseur.

Red Bull Racing RB5 Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB5 rear suspension Photo by: Giorgio Piola

C'est une décision surprenante puisque Red Bull est à l'origine de la réintroduction de la suspension à tirant à l'arrière, avec sa RB5, lors du dernier grand chambardement aérodynamique de la F1 en 2009. À l'époque, la solution de Red Bull s'était imposée comme une évidence au sein du paddock, les autres équipes ayant vite compris que cette disposition convenait davantage aux règles en vigueur.

Cependant, Red Bull a également eu un train de retard sur ses adversaires en 2009 lorsque l'équipe a réalisé qu'elle devait copier le double diffuseur que Brawn GP, futur Champion du monde, avait installé.

Comparaison entre la Red Bull RB5 et la Brawn BGP001