Stroll sera seul à disposer des évolutions Racing Point à Sotchi

Racing Point espérait que ses deux monoplaces disposeraient des toutes dernières évolutions pour le Grand Prix de Russie ce week-end à Sotchi. Cependant, ce plan a subi un contrecoup en raison de l'accident violent connu par Lance Stroll au Mugello il y a une dizaine de jours.

Son crash dans le second virage d'Arrabiata, causé par une défaillance pneumatique liée à une coupure, a vu l'écurie perdre l'ensemble des nouvelles pièces utilisées pour le GP de Toscane. Il a donc fallu repartir de zéro et l'usine de Silverstone n'a pas pu produire suffisamment de pièces pour fournir ses deux pilotes. Le choix a donc été fait de privilégier Stroll, qui est le mieux classé au championnat.

Alors que la course suivante, le GP de l'Eifel au Nürburgring, doit se tenir dans deux semaines, Racing Point estime qu'elle pourra avoir deux jeux d'évolutions prêts et que Pérez pourra alors lui aussi en bénéficier. Ces évolutions sont importantes puisqu'elles comprennent les pontons, le fond plat, l'avant, le capot moteur et des écopes.

"C'est difficile de savoir", expliquait pour Sky Sports, au sujet de l'apport de ces évolutions, le directeur de Racing Point Otmar Szafnauer au GP de Toscane. "Cependant, notre évolution devait apporter deux ou trois dixièmes, et c'est exactement la différence de performance qu'il y avait [entre les deux voitures]."

Racing Point est actuellement en lutte pour la troisième place du championnat constructeurs, dans une saison où l'équipe essaie de mieux comprendre le fonctionnement du nouveau concept de sa monoplace. Depuis le début de saison, son niveau de performance fluctue en qualifications et en course, mais elle se concentre désormais plus sur les réglages pour la course.

"Traditionnellement, nous nous sommes toujours préparés pour le jour de course et je pense que cette année, avec la voiture que nous avons, nous avons également cherché à être plus performants lors des qualifications", a déclaré Szafnauer en début de semaine.

"Mais nous nous sommes un peu ressaisis et avons passé en revue nos récents week-ends de course. Nous avons décidé de nous concentrer davantage sur le jour de la course, comme nous l'avons fait à Monza et au Mugello. Si vous avez tendance à avoir une meilleure voiture de course que de qualifications, vous avez tendance à être récompensé le dimanche."

