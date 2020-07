Verstappen "choqué" par la rapidité des Mercedes

Deuxième sur la grille de départ et auteur de performances encourageantes en essais libres, Max Verstappen était idéalement placé pour donner du fil à retordre à Lewis Hamilton, mais la course a pris une tout autre tournure. À l'extinction des feux, Verstappen a vu Carlos Sainz se porter à sa hauteur, parvenant néanmoins à conserver sa seconde position.

Par la suite, le pilote Red Bull est resté assez proche de Hamilton sans jamais parvenir à le menacer ; le leader a creusé un écart de cinq secondes lors des 21 premiers tours et s'est avéré intouchable. Victime d'ailerons légèrement endommagés (avant comme arrière), Verstappen a finalement dû se méfier de Valtteri Bottas, qui remontait sur lui et a fini par prendre l'ascendant au 67e des 71 tours.

"J'ai attaqué aussi fort que possible pour essayer de suivre Lewis", a déclaré le Néerlandais en sortant de sa voiture, ensuite interrogé par F1 TV. "Cependant, nous sommes un peu trop lents. Lewis a creusé l'écart et j'ai essayé de prendre mon propre rythme. J'ai vu Valtteri arriver, mais mes pneus étaient morts. J'ai essayé de lui compliquer la tâche, car il allait passer au tour suivant de toute façon. Ça a au moins fait quelque chose de fun, car la course a été ennuyeuse. C'était bien d'être sur le podium, mais il nous reste du pain sur la planche."

Malgré les difficultés rencontrées par Mercedes en essais libres, le rythme de la W11 demeurait supérieur à celui de la concurrence ce dimanche, à la surprise d'un Verstappen inquiet quant au rapport de force entre les Flèches d'Argent et les Red Bull.

"J'attaquais aussi fort que possible pour tenir leur rythme, mais clairement, ça ne suffit toujours pas", a-t-il déploré en conférence de presse. "L'écart avec ceux de derrière était énorme. Ça m'a choqué. J'ai fait tout mon possible, mais ça ne suffit toujours pas. Il faut étudier ça. Je crois que nous perdons pas mal en ligne droite également. Il faut continuer à travailler plus dur pour essayer de réduire l'écart."

Conseiller de Red Bull en sport automobile, Helmut Marko confirme auprès de Sky Allemagne : "On a vu que nous ne pouvions pas suivre niveau puissance. Nous perdons énormément en ligne droite. On a vu Pérez pourfendre le peloton avec un moteur Mercedes." Le pilote Racing Point est remonté de la 17e à la cinquième place, jusqu'à menacer la Red Bull d'Alexander Albon pour la quatrième position avant qu'un accrochage avec ce dernier n'endommage son aileron avant.

Quoi qu'il en soit, Verstappen veut tirer le positif de ce week-end : "Rebondir avec le podium après n'avoir marqué aucun point la semaine dernière, c'est un bon début. Nous voulons gagner et nous battre pour le championnat, ce pour quoi il faut évidemment gagner des courses."

