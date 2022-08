Verstappen : Red Bull ne peut se permettre aucun faux pas

Lors des 13 premiers Grands Prix de la saison 2022 de Formule 1, Max Verstappen a signé huit victoires pour se hisser à la tête du classement pilotes avec 80 points d'avance sur son plus proche rival, Charles Leclerc. Pourtant, il estime que son écurie Red Bull Racing, qui jouit de son côté d'une avance de 97 unités sur Ferrari chez les constructeurs, doit rester particulièrement vigilante et ne pas faire d'erreur qui risquerait de coûter cher face à ses rivaux.

"Bien sûr, c'est une belle avance", a déclaré Verstappen, qui sort d'une victoire après être parti en dixième place du Grand Prix de Hongrie 2022, dans une épreuve marquée par un nouvel errement stratégique de Ferrari et une faute de pilotage de sa part, sans conséquence. La veille, le Néerlandais avait commis une première erreur lors des qualifications qui, couplée à une alerte moteur, l'avait repoussé en dernière position de la Q3.

"Mais nous ne pouvons pas avoir trop de journées comme celles que nous avons eues [samedi à Budapest]. Et même [en course], nous avons eu quelques petits problèmes avec l'embrayage et les montées de rapports, ce qui n'était pas génial à piloter. Globalement, bien sûr, [gagner] c'est bien, mais nous continuons à travailler, à essayer d'améliorer les choses."

Max Verstappen, Red Bull Racing

La campagne 2022 a été marquée par plusieurs problèmes de fiabilité pour Red Bull, principalement lors des premières courses, Verstappen ayant abandonné lors des GP de Bahreïn et d'Australie. Au soir de la manche de Melbourne, il comptait d'ailleurs 46 points de retard sur Leclerc au championnat. Depuis, la dynamique s'est considérablement et durablement inversée, la Scuderia ayant tour à tour connu des problèmes de fiabilité, de stratégie et des erreurs de pilotage.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a fait écho à l'avertissement de Verstappen contre tout excès de confiance, tout en admettant que "les classements semblent favorables" et qu'il s'agit d'une "excellente façon d'entamer la pause estivale" : "Mais il y a encore beaucoup de courses à faire. Ferrari est rapide, Mercedes revient dans le jeu. Il y a encore un long, long chemin à parcourir dans ce championnat, en plus d'une course sprint. Nous ne prenons rien pour acquis. Il y a encore beaucoup de courses à disputer. Et ce sont des circuits très différents."