Verstappen s'attend à une remontée plus dure qu'en 2018

Au Grand Prix de Russie 2018, Max Verstappen avait pris le départ depuis la 19e place sur la grille au volant de sa Red Bull-Renault après avoir changé d'unité de puissance, mais s'était hissé au 13e rang dès le premier tour avant de mener la course pendant plus de 20 boucles à la faveur d'une stratégie efficace à un arrêt, se classant finalement cinquième.

L'édition 2021 pourrait-elle connaître un scénario similaire ? Déjà condamné à trois places de pénalité sur la grille pour son accrochage avec Lewis Hamilton à Monza, Verstappen a été équipé d'une nouvelle unité de puissance, ce qui va le reléguer en fond de grille ce dimanche. Il aurait été possible d'avoir une sanction moindre, en ne changeant que quelques éléments, mais pour Red Bull, ça n'avait pas de sens.

"Mercedes étant si compétitif ici, disons que nous finissons troisième en qualifications", théorise Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, auprès de Motorsport.com. "Plus trois, ça fait sixième, donc 16e, car nous aurions pu n'avoir que dix places de pénalité avec le changement, nous avions ce choix. Mais entre 16e et 20e, il n'y a pas de différence. Nous avons donc choisi de tout prendre."

Et bien qu'il dispose d'une monoplace particulièrement compétitive – manifestement la plus rapide sur la majorité des tracés, mais pas forcément à Sotchi –, Verstappen s'attend à une course plus difficile qu'il y a trois ans.

"Bien sûr, en 2018, l'écart avec le milieu de peloton était un peu plus grand, alors naturellement je pense qu'il sera un peu plus difficile de remonter", estime le Néerlandais au micro de Sky Sports F1. "Il faut prendre la pénalité de toute façon, et si nous ne l'avions pas prise ici, nous l'aurions prise ailleurs. Nous nous sommes dit que nous allions décider de le faire ici et essayer d'en tirer le meilleur en course."

Les qualifications seront assurément perturbées par la pluie ce week-end, tandis qu'une grande incertitude règne quant à la météo pour dimanche. "Nous allons tout prendre en compte, notamment la météo pour demain", ajoute Verstappen. "Nous essayons juste de faire la meilleure voiture possible pour ce week-end, une fois que nous avons décidé de prendre ce moteur. J'espère que cela va porter ses fruits, mais attendons d'abord de voir quelle sera la météo."

"Les qualifications n'importent pas pour nous", confirme Marko. "Nous allons donc nous concentrer sur les réglages pour la course. Tout dépend du déroulement de la course, y aura-t-il une voiture de sécurité ou non ? En même temps, personne ne pensait que l'on puisse dépasser à Zandvoort, et Pérez est remonté à la huitième place, je crois, avec un arrêt supplémentaire. Je pense que beaucoup de choses sont possibles."

Une chose est sûre : avec son nouveau groupe propulseur, Verstappen n'aura pas besoin de gérer la mécanique d'ici la fin de la saison, prédit Marko… sauf défaillance imprévue, évidemment.

Propos recueillis par Adam Cooper