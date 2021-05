Verstappen a toujours voulu gagner à Monaco

Ce fut une journée riche en premières fois pour Max Verstappen. Dans les rues de la Principauté, le Néerlandais est monté sur son premier podium au Grand Prix de Monaco tout en remportant l'épreuve. Par ailleurs, ce succès lui permet de mener le Championnat du monde pour la première fois de sa carrière en Formule 1.

Verstappen rejoint désormais une longue liste, celle des vainqueurs à Monaco, et devient également le quatrième pilote Red Bull à triompher sur le Rocher, après Mark Webber en 2010 et 2012, Sebastian Vettel en 2011 et Daniel Ricciardo en 2018. "Bien sûr, c'est tellement spécial de gagner [à Monaco] et de monter sur mon premier podium ici", a-t-il confié en sortant de sa monoplace. "C'était une course incroyable."

"Vous voulez toujours gagner ce Grand Prix. Je me souviens que lorsque j'étais tout petit, je regardais déjà cette course. Alors, être dans cette position aujourd'hui me rend très fier, évidemment. Mais je pense aussi à l'avenir, la saison est encore très longue et, bien sûr, c'est une excellente façon de poursuivre le championnat."

Même si Valtteri Bottas a pris un meilleur envol, Verstappen a dominé les débats du départ jusqu'au drapeau à damier. À l'exception de la salve d'arrêts au stand, le pilote Red Bull n'a jamais laissé les commandes de la course à un autre pilote et a dicté le rythme avec autorité pendant 78 tours, ne laissant que des miettes à ses adversaires.

"Il y a beaucoup de tours [à Monaco] et vous devez vraiment rester concentré", a assuré l'auteur de douze victoires en Grand Prix. "Mais c'est vraiment cool, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il fallait simplement faire attention à ses pneus et s'arrêter au bon moment. Bien sûr, les autres ont fait leur arrêt plus tôt donc ça m'a un peu facilité la vie. J'ai tout contrôlé."

Au classement général, Max Verstappen compte désormais 105 points, quatre unités de mieux que Lewis Hamilton. En ayant signé cinq podiums en cinq courses, dont deux victoires, le Néerlandais connaît en 2021 le meilleure démarrage de sa carrière.

