Au volant de sa Mercedes-AMG GT3 de l’équipe GruppeM Racing, le pilote italien, natif de Zurich, a mené la course principale du début à la fin, après avoir signé la pole position vendredi, puis remporté la course qualificative du samedi.

Marciello a dû résister à la pression exercée durant toute l’épreuve par les deux Porsche de Earl Bamber et Laurens Vanthoor, lesquels sont restés dans le sillage de la Mercedes de tête durant les 18 tours de l’épreuve.

Au départ, Raffaele Marciello s’était parfaitement élancé de la pole position alors que Vanthoor dépassait son équipier Bamber pour se hisser en deuxième position, alors que Augusto Farfus, le champion en titre, suivait en quatrième position au volant de sa BMW.

Si Marciello occupait solidement la tête lors des premiers tours, les écarts étaient réduits à néant à l’occasion d’une neutralisation suite à la sortie de route de la Porsche de Kevin Estre.

La course était relancée au huitième tour, et Vanthoor tentait une manœuvre de dépassement sur Marciello à Lisboa, sans succès. Après avoir repoussé les attaques de la BMW de Farfus, Bamber revenait sur Vanthoor, les deux pilotes Porsche échangeant alors leurs positions.

Malgré plusieurs tentatives de Bamber dans les derniers tours, Raffaele Marciello tenait bon et remportait pour la première fois la FIA GT World Cup à Macao, offrant à Mercedes son troisième succès dans l’épreuve après les victoires de Maro Engel (2015) et Edoardo Mortara (2017). Porsche, de son côté, ne s’est toujours pas imposé dans cette course.

Alors que les Porsche de Earl Bamber et Laurens Vanthoor complètent le podium, Augusto Farfus conclut à la quatrième place sur sa BMW devant la première Audi, celle de Christopher Haase.

La plus belle remontée de cette course principale est l’oeuvre d’Edoardo Mortara. Parti du fond de la grille après avoir été harponné par son équipier Maro Engel lors de la course qualificative, le Genevois a signé une brillante remontée au volant de sa Mercedes du Craft-Bamboo Racing pour conclure à la sixième place.

Moins de réussite en revanche pour l’autre pilote suisse au départ, Alexandre Imperatori, poussé dans le rail à Lisboa dans le deuxième tour par la Porsche de Kevin Estre.