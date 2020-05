Le TT Isle of Man virtuel annoncé, Peter Hickman au départ

L'édition 2020 du Tourist Trophy devait débuter ce samedi avec des séances d'essais, avant que l'événement ne soit annulé en mars, à cause de l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19. Pour remplir le vide laissé par l'absence du TT, pour la première fois depuis 2001, les organisateurs ont annoncé un événement virtuel à domicile.

Durant la semaine du 6 au 13 juin, qui devait être celle de la course, quatre courses Virtual TT auront lieu sur le nouveau jeu TT Isle of Man 2. Huit pilotes officiels seront associés à des spécialistes de l'eSport et seront séparés en équipe, et s'affronteront en face à face au fil de la semaine. Des détails plus précis et la liste des engagés doivent encore être annoncés, mais les organisateurs ont déjà annoncé la présence du quintuple vainqueur du TT, Peter Hickman, ainsi que celle de Connor Cummins et Davey Todd.

Lire aussi : Jack Miller confirmé dans l'équipe officielle Ducati pour 2021

Comme le Virtual TT, le TT Lock-In sera présenté par le présentateur Chris Pritchard, et le pilote Steve Plater, qui feront des interviews des pilotes et présenteront les meilleurs moments d'anciennes courses, ainsi que des documentaires. La pandémie de COVID-19 a chamboulé le calendrier des sports mécaniques en 2020, et toutes les courses internationales ont pour le moment été suspendues ou annulées. Le North West 200, en Irland du Nord, était reporté à une date non définie, et il se disait qu'il pourrait prendre la place du Grand Prix d'Ulster en août, mais il a finalement été annulé.

Les organisateurs du Classic TT sur l'Île de Man espéraient que l'événement pourrait se dérouler sans problème, mais il a également été annulé. L'avenir du GP d'Ulster était incertain avant même la crise, du fait d'un public très limité en nombre l'an dernier à cause de la météo, créant un trou très important dans les finances. Les efforts pour le sauver ont été annulés par la pandémie qui apportera elle aussi des problèmes financiers, jetant une ombre supplémentaire sur l'épreuve.