Verstappen et Norris coéquipiers pour les 24H du Mans virtuelles

Depuis l'officialisation des 50 équipes invitées à participer aux 24 Heures du Mans virtuelles le week-end dernier, les annonces d'équipages se poursuivent et les stars sont bel et bien au rendez-vous. L'épreuve organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games est une première du genre qui doit se dérouler les 13 et 14 juin, à la date initiale de la classique mancelle, finalement reportée en septembre en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce mercredi, ce sont deux pilotes de Formule 1 et grands adeptes du simracing qui confirment leur participation : Max Verstappen et Lando Norris seront de la partie sous la bannière du Team Redline, qui engage une Oreca 07 dans la catégorie LMP2. Le pilote Red Bull Racing et le pilote McLaren seront rejoints par deux simracers professionnels, Atze Kerkhof et Greger Huttu.

Verstappen et Norris sont tous les deux membres de longue date du Team Redline, équipe réputée et au palmarès imposant en eSport. Ils seront donc au départ d'une épreuve virtuelle qui proposera tous les défis de la plus grande course d’Endurance au monde avec une luminosité et une météo dynamiques ainsi que de véritables stratégies entre ravitaillements, changements de pneumatiques et temps de roulage à respecter.

À noter que l'équipe Panis Racing a également présenté ses équipages, là aussi pour la catégorie LMP2. Le premier rassemblera Olivier Panis et son fils Aurélien Panis avec les sim racers Nuno Pinto et Adam Pinczes, tandis que l'autre réunira Tristan Vautier, Nico Jamin, Hany Alsabti et Thibault Cazaubon.

Les 24 Heures du Mans virtuelles utiliseront la plateforme de jeu rFactor 2. La course sera diffusée et commentée en direct sur Motorsport.tv, sur des chaînes de télévision ainsi que sur de nombreux réseaux sociaux.

