Les ennuis techniques font de cette victoire "la plus belle" de Toyota

B.D., Le Mans - Il y a parfois des images trompeuses. Voir la Toyota #8 patienter sagement devant son stand à dix minutes de l'arrivée des 24 Heures du Mans afin de boucler la course en parade derrière la Toyota #7 victorieuse a tout pour faire penser à une promenade de santé pour le constructeur japonais. Pourtant, les GR010 Hybrid n'ont pas épargné les nerfs de l'équipe tenante du titre, qui débarquait cette année dans cette nouvelle catégorie Hypercar.

Ceux qui ont suivi attentivement la deuxième partie de course auront remarqué à quel point la longueur des relais s'est réduite pour les deux équipages de tête à partir de ce dimanche matin. Toyota a bel et bien dû entrer dans un mode de "gestion" pour contourner des ennuis de pression d'alimentation en carburant. Ainsi, la #7 comme la #8 sont plusieurs fois repassées par leur box après avoir couvert moins d'une dizaine de tours.

"Ça a été tout de même été un peu difficile", confie Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Nous avons souffert d'un problème de pression d'alimentation en essence depuis quelques heures. Nous l'avons géré de façon vraiment brillante. Nous avons des gens dans le team qui ont réussi à trouver des solutions pour contourner le problème. Et l'émotion est grande, forcément. Cette victoire va prendre une place toute particulière pour notre équipe, car nous avons eu des problèmes, et nous avons su les régler en équipe. De nos quatre victoires, il est clair que celle-ci restera la plus belle."

Ils sont "passés tout près tellement de fois"

Cette victoire est historique à plus d'un titre : parce que c'est la quatrième consécutive de Toyota dans la Sarthe, parce que c'est la première d'une Hypercar et parce qu'elle a enfin réconcilié trois hommes avec Le Mans. Si souvent malchanceux sur cette épreuve, Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont ainsi pris leur revanche.

"On est passé tout près tellement de fois, et le faire ici avec la nouvelle Hypercar, et avec ces gars-là… mes coéquipiers ont fait un excellent travail, comme toujours", lâche un Mike Conway ému. "Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un peu de tout. On travaille tellement dur pour ça chaque année. C'est la somme de tout au bout du compte. C'est vraiment dur, ce relais final aussi, la nuit également quand il a commencé à pleuvoir à nouveau, c'était difficile."

José María López confirme que les problèmes techniques ont beaucoup fait monter la pression en interne. "À la fin, nous avons eu ce problème d'essence… Nous avons dû faire beaucoup de choses dans la voiture. C'était très stressant", admet l'Argentin, qui a rappelé qu'il avait vécu deux années au Mans et que gagner cette course était évidemment "un rêve".

Arme fatale de cet équipage #7 en qualifications, Kamui Kobayashi a enfin pu transformer l'une de ses quatre pole positions en victoire. "Nous avons eu tellement d'occasions de gagner, et nous perdions, mais nous avons enfin réussi", souffle le Japonais. "Je pense que nous sommes plus unis qu'avant, nous nous faisons tous confiance mutuellement. Nous sommes plus forts au niveau de l'équipe, je crois que c'est pour ça que nous l'avons fait cette fois. Nous avons eu quelques problèmes de contrôle de température au niveau des freins, il y a eu du lift and coast et nous avions du mal à gérer les freins."