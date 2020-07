Crutchlow admet qu'Aprilia serait "un projet intéressant"

Honda a confirmé ce lundi l'engagement de Pol Espargaró dans son équipe factory pour 2021, tandis qu'Álex Márquez va rejoindre LCR à la place de Cal Crutchlow. Ce dernier a révélé qu'il était au courant de son départ de chez Honda "depuis trois mois" et qu'il était en contact avec d'autres équipes depuis la fin de l'année dernière en vue de 2021.

Alors que l'avenir en MotoGP d'Andrea Iannone est incertain, celui-ci étant dans l'attente d'une éventuelle évolution de sa suspension de 18 mois pour dopage, le nom de Crutchlow a circulé chez Aprilia pour y faire équipe avec Aleix Espargaró.

Dans une interview réalisée ce lundi, celui qui compte trois victoires en MotoGP a commenté la rumeur : "Je pense que si l'occasion se présente d'aller courir pour Aprilia, ce serait une bonne chose pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui m'enthousiasmerait. C'est un projet intéressant."

"Placer cette moto sur le podium et essayer de faire du bon boulot avec, de la développer encore plus, ce serait quelque chose que je pourrais faire avec ma vitesse. Les gens doivent se souvenir que la dernière fois que j'ai terminé une course, j'ai fini sur le podium aux côtés de Marc Márquez en Australie."

"Je n'ai pas perdu ma pointe de vitesse et je me sens bien, compétitif, motivé et déterminé à continuer, peut-être encore plus que jamais désormais. Je dirais qu'il y a une excellente opportunité pour que je sois en MotoGP l'année prochaine avec une grande équipe, et c'est quelque chose que j'aimerais faire."

Crutchlow a estimé qu'Aprilia avait fourni un travail "incroyable" durant l'hiver avec sa nouvelle et radicale RS-GP. Il estime que son expérience permettrait au projet d'avancer encore davantage. Ducati a également une moto disponible dans son équipe factory actuellement, à l'heure où les discussions avec Andrea Dovizioso dont de nouveau au point mort.

Interrogé par Motorsport.com sur l'hypothèse d'un retour chez Ducati, pour qui il a couru en 2014, Crutchlow a répondu : "Mes relations avec Ducati étaient fantastiques, probablement parmi les meilleures que j'ai eues avec une équipe. Je parle à Davide [Tardozzi, team manager], à Paolo [Ciabatti, directeur sportif] environ tous les mois, Davide toutes les semaines mêmes, peu importe ce qui se passe dans le monde."

"Alors est-ce que je leur ai parlé ? Oui, je leur parle toutes les semaines. J'ai parlé à Gigi [Dall'Igna, directeur général], oui. Je lui ai parlé il y a peu de temps et il a compris la situation, et la situation là-bas a peut-être un peu changé depuis que je lui ai parlé."

"Mais au bout du compte, je connais leur plan, et c'est d'attendre. Et ça me convient mieux également. Alors bien sûr, je pourrais retourner chez Ducati. Mais il y a deux choses : si l'option Aprilia est disponible, ça m'enthousiasme. Si l'option Ducati est disponible, ça m'enthousiasme aussi beaucoup. Alors je ne vais pas nier que je leur ai parlé, car c'est le cas."