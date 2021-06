Viñales récupère l'ancien chef mécanicien de Rossi

Maverick Viñales va connaître son troisième chef mécanicien depuis son arrivée chez Yamaha. Arrivé pour la saison 2017 chez le constructeur d'Iwata, il a d'abord travaillé avec Ramón Forcada, le technicien du pilote qu'il remplaçait, Jorge Lorenzo. Leur relation, marquée par de nombreuses tensions, n'a duré que deux saisons et depuis 2019, Viñales collaborait avec Esteban García, le chef mécanicien qui l'a mené au titre en Moto3 en 2013, tandis que Forcada a rejoint le team Petronas et l'équipe technique de Franco Morbidelli, avec un certain succès puisque l'Italien a été le meilleur représentant de Yamaha au championnat la saison passée.

Yamaha a confirmé que Viñales aura un nouveau chef mécanicien ce week-end. Esteban García va céder sa place à Silvano Galbusera, bien connu chez Yamaha puisqu'il a occupé ce poste aux côtés de Valentino Rossi durant six saisons, de 2014 à 2019, avec la lourde tâche de succéder à Jeremy Burgess, partenaire de longue date du Docteur. Depuis l'an dernier, Rossi travaille avec David Muñoz, promu depuis son équipe de Moto2.

García va de son côté quitter Yamaha : "Nous sommes très reconnaissants de l'implication et de la passion d'Esteban au cours de la période passée ensemble, qui a mené à 11 podiums pour Maverick, dont quatre victoires, trois deuxièmes places et quatre troisièmes places", rappelle Massimo Meregalli, le directeur de l'équipe Yamaha officielle. "Dire 'au revoir' à l'un des membres de l'équipe de course est toujours triste, mais il s'agissait d'une décision mutuelle, basée sur l'intérêt des deux parties. Nous souhaitons le meilleur à Esteban pour l'avenir."

Esteban Garcia (à gauche) et Silvano Galbusera (à droite)

Après la fin de sa collaboration avec Valentino Rossi, Silvano Galbusera a pris en charge l'équipe d'essais de Yamaha, avec Jorge Lorenzo la saison passée et Cal Crutchlow depuis les premiers mois de l'année 2021. L'Italien pourra apporter à Viñales une expérience de 40 ans du plus haut niveau. Il a découvert le Championnat du monde en 1979 avec le 250cc, catégorie dans laquelle il est resté 14 ans, travaillant avec des pilotes comme Alessandro Gramigni et Paolo Casoli. Après un passage par le Dakar, aux côtés de Michele Rinaldi, il a rejoint le team Cagiva en 500cc pour la saison 1994, pour épauler John Kocinski.

À partir de l'année 1995, Galbusera a travaillé en WorldSBK et WorldSSP, gravissant les échelons chez Yamaha pour en devenir directeur technique. En 2012, il a rejoint BMW et travaillé avec Marco Melandri, avant de retrouver le MotoGP et Yamaha en 2014, en devenant le chef mécanicien de Rossi.

