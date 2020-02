Quartararo motivé mais "pas encore prêt" pour le titre

Comme Suzuki et l'équipe d'usine Yamaha, c'est ce jeudi que le team Petronas Yamaha SRT a choisi de dévoiler sa machine pour la saison 2020. Les YZR-M1 de Fabio Quartararo et Franco Morbidelli adoptent une livrée légèrement remaniée par rapport à l'année dernière, pour ce qui constitue notamment la deuxième saison du Niçois en catégorie reine. Une deuxième année qu'il aborde avec déjà un nouveau contrat en poche, lui qui rejoindra le team factory Yamaha pour 2021 et 2022.

Pas question toutefois de se reposer sur ses acquis et sur une première année impressionnante pour celui qui n'était âgé que de 19 ans. Le travail s'est poursuivi durant toute l'intersaison et continuera dès ce vendredi, avec le coup d'envoi du test officiel de Sepang. Un test important, puisque Fabio Quartararo y pilotera pour la première fois la YZR-M1 de 2020, identique à celle des pilotes d'usine, Maverick Viñales et Valentino Rossi.

"Premièrement, nous avons beaucoup de travail à faire. L'an dernier, durant notre première année, nous avons beaucoup appris. Demain nous allons démarrer les tests de 2020. Il y aura beaucoup de travail pour s'habituer à la nouvelle moto, et c'est très bien d'avoir six journées d'essais avant le Grand Prix du Qatar. Pas à pas, nous allons définir nos buts pour le Qatar, en regardant le potentiel de notre moto, et des autres. J'ai vraiment hâte car depuis les tests de Jerez, ça fait trop longtemps sans moto, j'ai vraiment hâte", a-t-il expliqué en conférence de presse.

S'il abordait sa première saison en catégorie reine sans la moindre pression, étant un rookie dans une écurie qui elle-même découvrait le plus haut niveau de la compétition moto, la donne a radicalement changé en 2020. Mais le jeune français ne compte pas laisser la pression inhérente à ses excellents résultats de l'an dernier changer sa façon de penser. Pas question donc de déjà s'imaginer disputer la couronne mondiale à Marc Márquez, qui a pourtant régulièrement pointé Quartararo comme son adversaire numéro 1 en fin de saison dernière.

"Je pense que l'an dernier nous avons fait une très bonne année de rookie, et j'ai appris beaucoup de choses de beaucoup de pilotes. Mais nous avons encore cette année pour nous battre. Je ne veux pas dire que je suis prêt pour le titre, car je ne le suis pas, mais c'est une année où nous pourrons nous battre pour de bonnes positions dès le premier Grand Prix. L'an dernier à la même époque, nous étions 16e du classement ici en tests, et je pense que nous serons plus haut dans le classement cette année."

"Je ne veux pas dire que je finirai au moins deuxième [du championnat] mais nous nous battrons pour de très bonnes positions sur beaucoup de courses. Mon objectif sera de finir plus régulièrement sur le podium et d'être plus souvent en lutte pour la victoire en fin de course."

