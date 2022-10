Viñales dans l'incompréhension face aux difficultés d'Aprilia

Il a fallu un peu de temps à Maverick Viñales pour appréhender l'Aprilia RS-GP, mais au fur et à mesure de la saison ses performances n'ont cessé de s'améliorer pour atteindre un premier cap, avec trois podiums décrochés en quatre courses, à Assen, Silverstone et Misano. L'Espagnol estimait alors pouvoir enfin viser la victoire et se montrait très optimiste quant à ses chances de la décrocher d'ici la fin de la saison.

Pourtant, à partir du Grand Prix d'Aragón, et surtout du lancement de la tournée outre-mer, ses résultats se sont effondrés, tout comme ceux de son coéquipier Aleix Espargaró. Si ce dernier n'a pas mâché ses mots concernant le manque de rigueur lors de ces courses, Viñales a lui aussi martelé qu'il fallait une meilleure cohésion de travail.

Entre ses septièmes places du Japon et de la Thaïlande, et ses 17e et 16e positions en Australie et en Malaisie, le pilote espagnol s'interroge. "On est passés de pouvoir gagner la course à Silverstone et Misano au fond du classement, ce n'est pas normal. Je ne comprends pas", a-t-il déclaré au site officiel en marge du GP de Malaisie.

Après un week-end qui l'a vu évoluer dans le top 10 et se qualifier au huitième rang, le #12 pouvait espérer de bonnes choses, mais il a de nouveau souffert en course sans pouvoir se l'expliquer et sans qu'Aprilia ne puisse lui apporter d'explications non plus. "Pour moi, les performances ont beaucoup baissé depuis Misano, mais vraiment beaucoup. Je n'ai même pas été en mesure d'être dans le top 10, et y compris aujourd'hui. Honnêtement c'est très dur à expliquer car en tant qu'équipe on ne comprend pas non plus."

Maverick Viñales au coude-à-coude avec Pol Espargaró au GP de Malaisie.

Aux yeux de Viñales, le verdict est sans appel : "On doit continuer à travailler, croire en nous-mêmes et c'est tout. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est un résultat qui ne nous plaît pas, blablabla, mais on doit travailler, devenir plus forts et ne pas trouver d'excuses. Ce qu'on a fait aujourd'hui est dommage et on a besoin de revenir plus forts."

Il reste encore un Grand Prix à l'Espagnol et à son équipe pour redresser la barre, mais il préfère compter sur les essais hivernaux, qui débuteront le mardi suivant la course de Valence, pour trouver une réelle solution.

"J'ai demandé à l'équipe si on aura des choses différentes à essayer. Je préfère essayer différents éléments plutôt que faire des courses afin de comprendre la voie à suivre. On n'a pas d'adhérence donc il faut passer du temps en piste et comprendre la direction à suivre", a-t-il expliqué.

"C'est juste ma première année avec Aprilia et je roule sur une moto qui est déjà faite. On a besoin de très bien travailler cet hiver et d'avoir plus de performance, une moto qui s'adapte un peu plus à mon style de pilotage. Je pense que de cette façon on peut faire un meilleur championnat."