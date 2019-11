Viñales intéresse Ducati et en est flatté

Après un marché des transferts chaud bouillant en 2018 en vue des saisons 2019 et 2020, celui qui concernera le championnat 2021 promet d'être encore plus mouvementé. Plusieurs pilotes flirtent avec la fin de leur carrière, certains connaissent des performances décevantes, d’autres émergent et tapent dans l'œil des constructeurs, et d'autres encore pourraient avoir envie de changement pour trouver un nouveau rebond dans la nouveauté.

Plusieurs noms circulent d'ores et déjà beaucoup dans les discussions qui se multiplient sur le sujet, et parmi eux celui de Maverick Viñales. L'Espagnol, qui avait été le premier à ouvrir le bal des annonces en vue de 2019, avant même que la saison 2018 n'ait débuté, termine à présent sa troisième campagne avec Yamaha sans avoir encore pu jouer le titre auquel il était massivement promis à son arrivée.

Lui qui n'a pas manqué d'exprimer sa déception course après course lorsque les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, pourrait légitimement avoir des envies d'ailleurs. Sans compter que sa place n'est pas garantie, puisque Fabio Quartararo gagne à chaque Grand Prix ses galons de futur pilote officiel et que Valentino Rossi pourrait être décisionnaire de l'attribution de l'un des deux guidons Yamaha si la marque lui permet d'opter pour une prolongation de contrat dans le cas où cette solution le tente.

Dans ce contexte, cela fait déjà plusieurs semaines que le nom de Viñales est associé à celui de Ducati dans les rumeurs circulant dans le paddock. Un intérêt confirmé par Gigi Dall'Igna dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport cette semaine. "Il est un des pilotes ayant réussi à battre Márquez. Nous évaluons la solution qui pourrait être la plus juste. Mais cela ne dépend pas que de nous", a fait savoir le directeur général de Ducati Corse, suggérant que la balle pourrait être dans le camp du pilote espagnol.

Si Dall'Igna n'en dit pas plus sur le sujet, il se tient quoi qu'il arrive sur ses gardes, convaincu que la prématurité observée dans les annonces précédentes sera battue cette fois. "Je m'attends à ce que ça bouge très tôt", prévient-il. "C'est déjà en train de bouger. Peut-être par peur qu'il se passe quelque chose, tout le monde est en effervescence. Il est probable qu'il se passe quelque chose d'ici peu."

Viñales sera-t-il à nouveau celui qui donnera le coup d'envoi des annonces ? Rien n'est moins sûr si jamais il donne sa préférence à Yamaha et souhaite en ce sens attendre de connaître l'avenir de Quartararo et de Rossi avant de prendre sa décision. En attendant, alors que chacun de ses mots est décrypté attentivement, le pilote de Roses se dit simplement honoré de l'intérêt que lui porte Borgo Panigale. "C'est toujours flatteur qu'une marque comme Ducati s'intéresse à moi, mais je suis très concentré sur moi-même. L'avenir, on y pensera plus tard", affirme-t-il ce jeudi depuis Phillip Island.

"Le fait d'être chez Yamaha m'a endurci, m'a fait mûrir. J'ai beaucoup appris", ajoute Viñales, dont le premier objectif pour cette fin de saison est d'essayer de remporter la bagarre intense qui s'est développée pour la troisième place du championnat. Il reste trois courses pour y parvenir et dans trois semaines le rideau tombera quoi qu'il arrive sur la saison 2019. Il y a fort à parier que les esprits se tourneront alors très rapidement non seulement vers 2020 mais aussi vers 2021…

Avec Oriol Puigdemont