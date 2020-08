Sykes reste chez BMW pour la saison 2021 de WSBK

Tom Sykes a rejoint BMW pour son retour en WSBK en tant qu'écurie d'usine la saison dernière après avoir quitté Kawasaki et a pris la huitième place du championnat avec quatre podiums au guidon de la toute nouvelle S 1000 RR.

L'avenir de Sykes au sein de l'équipe a été remis en question lorsque BMW a annoncé le recrutement de Michael van der Mark, qui quittera Yamaha au terme de la saison actuelle. Lors d'une campagne pour l'instant difficile pour les deux pilotes de la marque à l'hélice, le Britannique a l'avantage sur son coéquipier Eugene Laverty, avec 47 points à 16 après neuf manches en 2020 – Sykes a signé une pole position à Phillip Island et un meilleur résultat de sixième en course.

BMW a finalement décidé d'associer van der Mark à celui qui a déjà remporté 34 victoires dans la discipline, citant la continuité comme un facteur majeur. "Tom fait partie de notre écurie WorldSBK depuis le tout début et est un pilier de ce projet", déclare Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport.

"Nous sommes contents de pouvoir continuer en 2021 sur ce chemin commun où nous nous sommes engagés avec les premiers essais en décembre 2018. Cela nous donne la continuité, ce qui est très important pour le développement réussi d'un projet. Nous avons déjà beaucoup accompli ensemble, et l'objectif est désormais de vraiment réduire l'écart sur les leaders. La forte familiarité de Tom avec la BMW S 1000 RR et son apport technique vont jouer un rôle clé dans cette optique."

On ne sait pas encore où se retrouvera Eugene Laverty, ancien pilote MotoGP et vainqueur de 13 courses en WSBK, en 2021. BMW est la deuxième écurie à officialiser son line-up complet pour l'an prochain, Kawasaki ayant fait resigner le Champion du monde Jonathan Rea avec un accord pluriannuel et renouvelé le contrat d'Alex Lowes avant la reprise des courses à Jerez, le mois dernier.

Rea compte actuellement quatre points d'avance sur Scott Redding (Ducati) au championnat, après avoir gagné les trois courses à l'Autódromo Internacional do Algarve.