Course - Bottas émerge du chaos, podium pour Norris !

Avant même le début de l'épreuve, qui démarre sous un ciel dégagé avec une température dans l'air de 27°C et 53°C sur la piste (les plus chaudes du week-end), la grille connaît un changement majeur : Lewis Hamilton est relégué en cinquième place par une pénalité finalement infligée suite à son infraction sous drapeau jaune dans son dernier tour de qualifications. Max Verstappen, seul pilote du top 10 en mediums (jaunes), se retrouve donc aux côté de Valtteri Bottas en première ligne, les deux hommes précédant Lando Norris et Alex Albon. Hors top 10, à commencer par Sebastian Vettel, tous les pilotes s'élancent en mediums.

Lire aussi : La régression de Ferrari rouvre les questions sur son moteur

Au départ, Bottas conserve la tête facilement. En revanche Verstappen doit résister à Norris dans les virages 1, 3 et 4, et Hamilton est autoritairement repoussé par Albon pour la quatrième place dans le virage 4. Leclerc, à la lutte avec Pérez pour la sixième place, doit s'incliner dans l'avant-dernier virage. Au troisième tour, Albon dépasse la McLaren de Norris, avant que Hamilton ne prenne à son tour l'avantage sur son compatriote dans la boucle suivante, grâce au DRS.

Après cinq tours, Bottas dispose de deux secondes d'avance sur Verstappen, un écart qui semble alors se stabiliser, et cinq secondes d'avance sur le duo Albon-Hamilton. Derrière le top 5, Pérez revient sur Norris, le Mexicain étant désormais à l'abri de la Ferrari de Leclerc. Hamilton prend finalement l'avantage sur Albon pour la troisième place dans le neuvième tour, aidé par le DRS, dans le virage 4. Le sextuple Champion s'échappe vite devant la Red Bull.

Verstappen doit mettre pied à terre

Au 11e tour, la course prend un tournant désastreux pour Verstappen : le Néerlandais subit un problème technique dans la ligne droite de départ/arrivée et voit toutes les voitures lui passer devant. Il rentre, change de volant, mais rien n'y fait, c'est l'abandon. Bottas dispose de sept secondes d'avance sur Hamilton et 11 sur Albon. La lutte se précise en piste pour la huitième place où Stroll se retrouve menacé par Vettel, lui-même avec Ricciardo sur ses talons. Le Canadien est averti qu'il connaît un problème moteur que son équipe va essayer de gérer.

En vidéo : Verstappen abandonne à cause d'un problème mécanique

Au 19e tour, Ricciardo se trouve à son tour au ralenti et regagne lentement les stands. Peu après, Vettel dépasse Stroll aisément dans la ligne droite avant le virage 3, le #18 étant clairement en difficulté désormais. La Racing Point est incapable de tenir le rythme et se fait reprendre par Gasly et Kvyat. Il abandonne au 21e tour, peut-être victime d'un problème de "capteur" selon Mercedes. Dans ce même tour, Grosjean commet un tête-à-queue au virage 4 en mettant deux roues dans les graviers et repasse par les stands.

Vettel, spin et spleen

En tête, Hamilton est revenu à cinq secondes de Bottas après 23 tours, puis à quatre après 25 tours. Alors que la lutte pour la 11e place fait rage entre Magnussen et Ocon, le Français prend l'avantage sur le Danois à l'approche du virage 3 et manque de se faire harponner par la Haas en perdition, victime d'une rupture du frein avant droit au freinage. Magnussen doit abandonner dans la zone de dégagement après un tête-à-queue à vitesse relativement réduite, ce qui déclenche l'entrée en lice de la voiture de sécurité. Mercedes en profite pour faire un double-arrêt avec Bottas puis Hamilton. Derrière, Pérez est relâché alors même que Norris passe à ses côtés, pour un unsafe release manifeste.

La relance est très bien gérée par Bottas au 32e tour. Sainz tente d'attaquer Leclerc au virage 3, puis de croiser le Monégasque, mais Vettel qui essyait de s’infiltrer à l'intérieur sur la McLaren la percute et est envoyé en tête-à-queue. Désastre pour l'Allemand qui se retrouve renvoyé en fond de peloton. Pérez, seul pilote en mediums au moment de la relance, se joue de Norris pour s'emparer de la quatrième position dans le 33e tour, juste avant le virage 4.

Mercedes, les capteurs de la peur

Au 36e tour, Hamilton revient sur Bottas. Son stand lui indique que les deux voitures doivent réduire le rythme, ce que le Britannique conteste. Les deux hommes s'échangent le meilleur tour et se maintiennent à moins d'une seconde d'intervalle. Le Finlandais est désormais averti qu'il faut que les voitures restent loin des vibreurs en raison de problèmes de capteurs, sur la boîte de vitesses. Situation étonnante que cette lutte entre équipiers qui ont pour instruction de ne pas aller sur les vibreurs et prennent toutes les précautions, tout en s'échappant face à la concurrence. James Vowles prend la parole à la radio pour annoncer que les soucis sont "critiques".

Au 50e tour de course, Bottas compte 1,7 seconde d'avance sur son équipier et 11,5 sur Albon. La lutte la plus serrée en piste voit Kvyat résister à Ocon. Au 51e tour, Grosjean sort de piste au virage 4 avant de regagner son stand pour abandonner, et Russell doit abandonner, victime d'un problème moteur, à l'intérieur dans le virage 4. Le Safety Car est déployé. Les Mercedes sont piégées et ne peuvent pas passer au stand alors que Albon le fait pour échanger ses pneus durs contre des tendres, quand Norris et Leclerc passent les mediums. Le Thaïlandais repart quatrième, car Pérez ne s'est pas arrêté.

Safety Cars à gogo

La course est relancée au 56e tour. Bottas gère bien la relance alors qu'Albon est pressant sur Pérez. Le Mexicain se manque au virage 3 et voit la Red Bull s'infiltrer. C'est pile à ce moment-là que la course est de nouveau neutralisée. Et pour cause : Räikkönen a perdu sa roue avant droite dans l'avant-dernier virage. Vettel l'évite de justesse. Le Finlandais range son Alfa Romeo dans la ligne droite de départ/arrivée. Sept voitures ont abandonné à une dizaine de tours de la fin. Pérez reçoit l'ordre de laisser Albon passer à la troisième place.

La course est relancée au 62e tour. Bottas joue avec le feu avec la ligne de Safety Car. Derrière, Hamilton est rapidement sous la menace d'Albon. Il contient le Thaïlandais dans le virage 3 mais ce dernier réattaque dans le virage 4. La Red Bull contourne la Mercedes à l'extérieur mais les deux hommes entrent en contact et la Red Bull est envoyée en tête-à-queue. Ce contact attise les craintes de Mercedes sur la boîte de vitesse du Britannique, qui reçoit plus tard cinq secondes de pénalité.

En vidéo : Le contact entre Albon et Hamilton

Derrière les esprits s'échauffent dans le peloton : Leclerc revient en troisième place au prix d'un dépassement autoritaire de Pérez et Hamilton doit accélérer le rythme pour tenter de sauver le podium. Alors que la lutte fait rage entre les McLaren et Pérez, Norris en sort vainqueur et se lance à l'assaut du podium. Face à une Mercedes blessée, le Britannique parvient au dernier moment à réduire l'écart sous les cinq secondes pour prendre la dernière place sur la boîte grâce au meilleur tour.

C'est la huitième victoire en Formule 1 pour Valtteri Bottas.

Grand Prix d'Autriche - Course