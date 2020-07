Décryptage : les évolutions accélérées de Ferrari

Ferrari a accéléré l'introduction d'évolutions initialement prévues pour le Grand Prix de Hongrie, dans l'espoir d'améliorer son rythme mais aussi de collecter des données comparatives directes très précieuses grâce à la deuxième épreuve organisée sur le Red Bull Ring.

Ces évolutions comportent un nouvel aileron avant, qui altère subtilement le comportement du flux d'air à l'avant de la voiture, ainsi qu'un nouveau fond plat qui a d'abord été installé sur la monoplace de Charles Leclerc durant la première séance d'essais libres. Celui-ci corrige certains problèmes d'instabilité rencontrés à l'arrière de la voiture.

Le fond plat présente neuf ouvertures complètes à 45 degrés juste devant le pneu arrière (à gauche ci-dessus), au lieu des quatre vues sur la version de la semaine dernière (à droite ci-dessus). Le concept rappelle l'agencement utilisé par Mercedes et dispose également d'ouvertures longitudinales raccourcies. L'ensemble modifie les turbulences générées par les pneus avant lorsqu'elles rencontrent le flux d'air circulant en dessous, au-dessus et autour du fond plat.

Les ingénieurs ont également amendé l'angle du flap arqué vers l'arrière, qui subit une torsion plus importante à l'endroit où il est relié avec le liston vertical du fond plat. Combiné aux ouvertures supplémentaires, il agit plus efficacement sur le "tyre squirt" (les effets négatifs des puissantes turbulences générées par la déformation des pneus) et devrait permettre de moins handicaper les performances du diffuseur.

Le nouvel aileron avant dispose d'un tablier modifié (en incrusté ci-dessus), au profil plus arrondi que celui de son prédécesseur. Cela altère la forme, la vitesse et la taille du vortex qui s'en échappe, et donc la manière dont il interagit avec le reste des structures de flux d'air au niveau de l'aileron ainsi que leur effet général sur le flux d'air qui circule autour du pneu avant. Là aussi, il est question de façonner les turbulences.

Le flap supérieur est incliné vers le bas à l'endroit où il se connecte à la dérive latérale. Il présente également une légère modification géométrique à son extrémité intérieure.