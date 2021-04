Photos - Les nouveautés techniques à Imola

Le nez et l'aileron avant de la Ferrari sont comparables à la solution d'Aston Martin. La section de la cape est beaucoup plus étroite vers l'arrière car elle se fond dans les aubes de déviation montées sous la SF21.

Présenté de cette manière, le capot moteur de la Ferrari nous donne une indication plus claire des formes utilisées pour enfermer les composants internes. Observez la chute du ponton vers le fond plat et la forme "bouteille de Coca-Cola" de la carrosserie au-dessus de la zone de refroidissement.

Alors que la RB16B est démontée, nous avons la chance de voir l'assemblage des freins avant et la suspension dans son plus simple appareil.

Alfa Romeo C41, arrière

14 / 25

Photo de: Giorgio Piola

Cette photo de l'Alfa Romeo nous donne une idée de la distance séparant le bord du fond plat et le pneumatique. Ces dernières années, les écuries ont tenté de rapprocher l'élément le plus possible du pneu mais il semble que ce ne soit plus la mode cette saison.