Qualifs - 98e pole pour un Hamilton intouchable

Q1 - Russell se sauve, encore une fois

Max Verstappen a lancé les hostilités dans la nuit bahreïnie avec un 1'28"885 en pneus tendres, lui qui était déjà le plus rapide en Essais Libres 3. Le DRS de la Red Bull était désormais réparé.

Lire aussi : EL3 - Verstappen sort du bois malgré un DRS instable

La plupart des pilotes ont patienté et ont pris la piste à onze minutes du drapeau à damier, et Lewis Hamilton a d'emblée relégué Verstappen à une demi-seconde, tournant en 1'28"343. Valtteri Bottas n'a pas su rivaliser avec son coéquipier, auteur d'un temps de 1'28"767, alors que Pierre Gasly et Carlos Sainz étaient à moins d'un dixième de Verstappen, Sergio Pérez et Esteban Ocon se trouvant deux dixièmes plus loin.

Comme en EL3, Antonio Giovinazzi a impressionné avec le 13e chrono provisoire, alors que les Williams, les Haas et l'autre Alfa Romeo étaient dans la zone rouge, Nicholas Latifi dernier à une demi-seconde de son coéquipier George Russell. Gêné par un groupe de voitures dans son tour, Charles Leclerc était également menacé, 15e, derrière Lance Stroll, qui a roulé en mediums et non en tendres.

Tous les pilotes en fond de classement ont amélioré en fin de séance, notamment Stroll, qui a pris la deuxième place en 1'28"679 devant Alexander Albon, 1'28"732. Russell est parvenu à se sauver avec une très belle 14e place en 1'29"294, devançant Latifi de près d'une seconde. Le Canadien était éliminé, tout comme Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen et Romain Grosjean. "J'ai trop attaqué. Je voulais me faire plaisir, mais cette voiture ne permet pas de prendre du plaisir", a déploré le Français à la radio.

Éliminés en Q1 : Giovinazzi, Räikkönen, Magnussen, Grosjean, Latifi

Q2 - Les Ferrari dehors

Tous les concurrents ont pris la piste en mediums au début de la Q2, à l'exception des AlphaTauri en tendres et de Russell, resté au stand. L'objectif était évidemment de prendre le départ de la course avec ce composé, la réglementation imposant aux pilotes accédant à la Q3 de chausser les pneus utilisés en Q2. Cependant, personne n'a pu réaliser de tour chronométré, car Sainz est parti en tête-à-queue au premier virage, manifestement victime d'un problème technique. Il n'a pu repartir, et le drapeau rouge a été agité.

Il ne restait que neuf minutes au compteur quand le feu est passé au vert. Encore une fois, Verstappen a signé le premier chrono, et pas des moindres : un 1'28"025, le meilleur temps du week-end jusque-là. Mais cette marque n'a pas résisté au premier assaut de Hamilton, qui a établi un nouveau record du circuit : 1'27"586 ! Bottas n'a pu faire mieux que 1'28"063. Albon, Lando Norris et Pérez étaient à plus d'une seconde et ont dû reprendre la piste par la suite, les deux premiers en tendres, le troisième en mediums rodés ; les autres ont attendu la toute fin de séance pour faire un tour chronométré.

Les mediums ont donc été privilégiés par l'ensemble du plateau, à l'exception d'Albon, Norris et Russell. Contre toute attente, les chronos en fin de séance étaient particulièrement médiocres, et AlphaTauri a placé ses deux monoplaces en Q3, de justesse, aux dépens des Ferrari, de Stroll, de Russell et, évidemment, de Sainz.

Éliminés en Q2 : Vettel, Leclerc, Stroll, Russell, Sainz

Q3 - Hamilton sans rival

Le début de la Q3 a été le théâtre de stratégies différentes : Daniel Ricciardo, Albon, Norris et Daniil Kvyat en tendres rodés, les autres en tendres neufs. Sans surprise, les pilotes en pneus rodés fermaient la marche. Hamilton a échoué à un dixième de son propre record du circuit, auteur d'un 1'27"677, mais c'était quand même la pole position provisoire, devant Verstappen (1'27"823) et Bottas (1"27"921). Pérez était dans un no man's land en 1'28"470, Gasly menant le reste du classement en 1'28"814.

Si le moindre doute existait encore, Hamilton y a mis un terme en améliorant le record du circuit, en 1'27"264 ! Bottas (1"27"553) et Verstappen (1'27"678) étaient impuissants. Tous les pilotes étaient en pneus neufs pour ce dernier run, et Albon s'est hissé au quatrième rang de justesse, à six dixièmes de son coéquipier. Pérez était le meilleur des autres, devançant Ricciardo, Ocon et Gasly d'un souffle. Norris et Kvyat complétaient le top 10.

Grand Prix de Bahreïn - Qualifications

Q1

Q2

Q3