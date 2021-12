Qualifs - Verstappen assomme Hamilton avec l'aide de Pérez

Q1 - Räikkönen éliminé pour sa dernière

C'est en pneus tendres que la plupart des concurrents ont pris la piste en Q1, seules faisant exception les Ferrari en mediums. Si les Mercedes n'ont pas pris la piste d'emblée, les Red Bull n'ont pas perdu de temps, Sergio Pérez donnant le ton en 1'24"253 avant que Max Verstappen ne prenne la première place en 1'23"680, les AlphaTauri s'immisçant entre les Red Bull. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont toutefois riposté en 1'23"266 et 1'23"367 respectivement, Verstappen prenant ensuite la deuxième place, auteur d'un temps de 1'23"322. Lando Norris et Pérez se sont également rapprochés, avec trois dixièmes de déficit sur la référence.

Au terme du premier run, les Ferrari en mediums avaient moins d'une demi-seconde d'avance sur la zone rouge, où l'on retrouvait Sebastian Vettel (s'estimant gêné par Esteban Ocon, ce qui motivera une enquête des commissaires après la séance), Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi et les Haas. Antonio Giovinazzi, lui, n'avait que trois centièmpes de marge au 15e rang. Le drapeau rouge a alors été brièvement agité en raison d'une quille qui se trouvait sur la trajectoire à la sortie du dernier virage après avoir été percutée par Mick Schumacher.

Hamilton a enfoncé le clou dans les derniers instants de la séance, auteur d'un 1'22"845. En fond de tableau, les améliorations de Vettel et de Giovinazzi les ont mis à l'abri, malgré le trafic dont s'est plaint le pilote Aston Martin ; après un blocage de roue, George Russell a été éliminé, devancé pour la deuxième fois seulement par son coéquipier Latifi.

Éliminés en Q1 : Latifi, Russell, Räikkönen, Schumacher, Mazepin

Q2 - Déjà fini pour Gasly

Sans surprise, plus de la moitié des compétiteurs ont opté pour les mediums en Q2 afin de prendre le départ avec ce composé ce dimanche, mais les Aston Martin, les Ferrari, les Alpine et la McLaren de Daniel Ricciardo étaient en tendres (usés pour les bolides verts).

Quatre millièmes de seconde. C'est ce qui séparait Lewis Hamilton de Max Verstappen à l'issue du premier run, Valtteri Bottas n'étant qu'à 0"061 de son coéquipier devant Yuki Tsunoda, Lando Norris et Sergio Pérez, relégué à plus d'une demi-seconde. Les pilotes en tendres ont ensuite donné le ton, Carlos Sainz prenant la tête en 1'23"174 : Sainz, Hamilton, Verstappen et Charles Leclerc se tenaient en trois centièmes ! Plus loin, Ricciardo était en difficulté au onzième rang, avec un demi-dixième de retard sur Norris, désormais neuvième. Lance Stroll, Giovinazzi, Vettel et Pierre Gasly étaient également en danger, le pilote AlphaTauri ayant subi un potentiel problème de freins.

Un autre pilote de la marque au taureau rouge a connu un pépin, de son fait cette fois : Verstappen a commis un gros blocage de roue au premier virage, avec les pneus qu'il était censé utiliser dans le premier relais de la course. Le Néerlandais, tout comme Norris, Giovinazzi et Pérez, s'est résolu à chausser des tendres, mais contrairement aux trois autres qui cherchaient à assurer leur passage en Q3, c'était pour avoir des gommes en bon état ce dimanche.

Hamilton a amélioré en 1'23"145, Pérez est allé un centième plus vite... et Verstappen a mis tout le monde d'accord avec ses tendres, 1'22"800. Derrière le pilote Red Bull, il y avait à peine trois dixièmes entre la deuxième place et la onzième place, cette dernière occupée par Fernando Alonso, éliminé malgré sa performance. La Q3 a également échappé à Pierre Gasly, 12e, qui n'a pas chaussé les tendres dans ce segment et continuait de se plaindre de ses freins. Suivaient Stroll, Giovinazzi et un Vettel très énervé par le chaos du trafic causé par les pilotes préparant leur tour.

Éliminés en Q2 : Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi, Vettel

Q3 - Verstappen prend l'avantage avec l'aspiration

Red Bull a mis toutes les chances du côté de Verstappen dans le premier run de Q3 en demandant à Pérez de lui donner l'aspiration. En conséquence, le Néerlandais a signé un 1'22"109 quand Hamilton, deuxième, était relégué à plus d'une demi-seconde, auteur d'un temps de 1'22"660. Cela n'a d'ailleurs pas empêché Pérez de signer le troisième chrono dans un second tour, devant Tsunoda et Bottas... avant que le Japonais ne voie sa marque supprimée après avoir légèrement dépassé les limites de la piste à la sortie du dernier virage.

Mercedes n'a pas joué le jeu de l'aspiration dans le second run, et si Hamilton a amélioré, c'était bien insuffisant puisque son déficit restait proche des quatre dixièmes de seconde. Verstappen a ainsi signé une pole position cruciale dans la course au titre. Norris a pris une étonnante troisième place devant Pérez, Sainz, Bottas, Leclerc, Tsunoda, Ocon et Ricciardo.

