Racing Point n'écarte pas des consignes d'équipe en Hongrie

Racing Point a une opportunité en or de signer son premier podium de la saison en Hongrie, après que Lance Stroll et Sergio Pérez ont verrouillé la seconde ligne de la grille et semblent avoir un avantage en performance sur le reste du peloton. Conscient qu'il serait idiot de mettre en péril ce qui pourrait être une bonne opportunité de progresser au championnat constructeurs, le directeur Otmar Szafnauer est très clair sur le fait qu'il ne tolérera pas d'accrochage, et discutera en priorité du départ de la course avec ses pilotes.

"Nous devons être prudents et employer les mêmes protocoles que ceux que nous avions avant au premier tour", a déclaré le Hongrois. "Nous devons nous assurer qu'ils ne se percutent pas durant ces tours. Nous leur parlerons demain, et nous nous assurerons que l'équipe passe en priorité et que nous ne reprenons pas nos mauvaises habitudes."

Si le duo devance la concurrence en course, l'équipe pourrait choisir d'empêcher une bataille s'il y a des risques de problèmes de fiabilité en attaquant trop, ou s'il y a une possibilité de collision parce que leur lutte devient trop intense. Interrogé quant à la possibilité d'imposer des consignes dans de tels scénarios, Szafnauer ne s'en cache pas.

"C'est le genre de choses dont nous allons parler, et nous verrons comment la course se déroule. Il faut se rappeler que c'est un sport d'équipe, et nous voulons marquer un maximum de points. J'espère que nous prendrons un bon départ, et si notre rythme en longs relais est conforme à ce que nous attendons, on pourrait [viser un bon résultat]. Je pense qu'il y aura une bataille avec les autres autour de nous. Ferrari a toujours été performant ici, ils sont juste derrière sur la grille. On ne sait pas ce que sera le départ, donc on devra attendre de voir ce qu'il en est."

Stroll a déclaré qu'il espérait ne pas avoir de consignes et que lui et Pérez seraient libres de se battre : "Tout le monde est là pour se battre. J'espère qu'on pourra se battre. Il va se battre pour le podium, je vais me battre pour le podium. Je ne suis pas monté sur un podium depuis trois ans donc j'espère prendre un bon départ et faire une bonne course."