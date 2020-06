La livrée de Fernando Alonso pour les 500 Miles d'Indianapolis

L'équipe Arrow McLaren SP engagera Fernando Alonso sur une troisième monoplace pour les 500 Miles d'Indianapolis cette année, et l'Espagnol accompagnera les deux titulaires de l'équipe, Patricio O'Ward et Oliver Askew. Mais contrairement aux deux jeunes pilotes, Alonso sera soutenu par d'autres partenaires et sa Dallara IR18 se parera de blanc et de vert.

C'est en effet sous les couleurs de Ruoff Mortgage, vainqueur de l'épreuve en 2017 avec Takuma Sato, qu'Alonso prendra part à la 104e édition de la course américaine, qui sera exceptionnellement disputée le 23 août. Initialement programmée le dernier week-end de mai, la classique a été décalée à cause de la pandémie de COVID-19 et c'est dans un peu moins de deux mois qu'elle se courra finalement.

Outre Ruoff Mortgage, Alonso affichera les logos de son entreprise de prêt-à-porter, Kimoa, sur le haut des pontons de la Dallara. L'orange de McLaren sera visible sur les rétroviseurs et sur un liseré en bas des dérives latérales de l'aileron avant, mais ce sont les couleurs du partenaire principal qui domineront la voiture.

La première participation d'Alonso avait été impressionnante en 2017 au sein de l'équipe Andretti, dont une monoplace avait été engagée par McLaren, puisque l'Espagnol avait roulé dans le groupe de tête jusqu'à une casse moteur. L'an dernier, en revanche, au volant d'une monoplace engagée uniquement par l'équipe anglaise, il n'était pas parvenu à se qualifier. Il profitera cette année de l'expertise de l'ancienne équipe Schmidt Peterson Motorsports, devenue Arrow McLaren SP, et visera la victoire pour enfin remporter la Triple Couronne.

