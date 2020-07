Johann Zarco : "J'ai manqué mon samedi"

Il y avait une pointe de tristesse et de colère chez Johann Zarco à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Espagne, les premières qu'il disputait au guidon de la Ducati. Un Johann Zarco malgré tout très posé, qui n'en fait pas un drame, et qui sait pertinemment que son apprentissage se poursuit, lui qui n'a découvert sa nouvelle moto et son équipe qu'en février.

"J'ai manqué mon samedi", regrette-t-il. "Le time attack est quelque chose que je n'arrive toujours pas à bien faire, et c'est dommage parce que je perds beaucoup en qualifs et je vais partir très loin. Je suis un peu triste, clairement, presque en colère parce que je me sentais plutôt fort mais j'ai complètement manqué ce moment important."

Quinzième en 1'37"6 à l'issue des trois premières séances d'essais libres, le Français a grimpé au 12e rang (1'38"4) pendant les EL4 exploités principalement pour simuler la course, avant de tomber à la 20e place en qualifs, avec un chrono plus faible que ce qu'il avait fait le matin même : 1'38"106. Sur la grille de départ, cet après-midi, il sera finalement 19e à la suite du forfait d'Álex Rins.

"Le matin mon chrono n'était pas mauvais. Dovizioso était dixième à seulement trois dixièmes [du meilleur temps], ce qui signifie qu'accéder directement à la Q2 était compliqué, par contre je m'attendais à améliorer mon temps du matin en Q1 et je n'y suis pas arrivé. Ça veut dire que le travail se passe de mieux en mieux, mais que ça s'est arrêté cet après-midi."

"Ce que j'aurais pu mieux faire, c'est peut-être établir une meilleure stratégie et suivre quelqu'un au bon moment. Je pense que [vendredi] ça n'était pas mal, mais [samedi] matin j'ai complètement manqué ça, je ne l'ai pas fait au bon moment. [Samedi] après-midi aussi ça a été un peu compliqué et au moment où j'aurais peut-être pu m'améliorer, j'ai eu une petite chute."

Cette chute, survenue en fin de séance a coûté à Zarco quelques places sur la grille, mais il ne pense pas malgré tout qu'il aurait pu prétendre au passage en Q2, obtenu par Rins et Pol Espargaró en en 1'37"0 et 1'37"2. "Je ne me sentais pas mal, donc avec l'attaque peut-être qu'un 1'37"6 serait sorti et ça m'aurait mis plus haut que 20e. Il fallait aller très vite quand même : le 1'37"2 de Pol, qui était deuxième et s'est qualifié pour la Q2, je ne l'avais sans doute pas sur cet après-midi."

"C'est vrai aussi que c'est mon neuvième jour sur la Ducati et c'est la raison pour laquelle il me manque encore quelque chose pour un time attack, je ne connais pas encore la moto à la perfection. Mais je veux revenir parmi les premiers, c'est ce dont je rêve et c'est la raison pour laquelle j'étais triste avec cette 20e position", ajoute le pilote Avintia. "J'ai fait quelques erreurs, alors ça ne peut certes pas être complètement parfait mais immédiatement ça fait beaucoup descendre au classement et c'est un peu douloureux. Ça n'est pas un drame, c'est la première course et ce sera dur pour tout le monde."

Un rythme intéressant en pneus usés

Johann Zarco, qui remarquait déjà vendredi qu'il se rapprochait du "style Ducati", constate que ses progrès se poursuivent, et ce malgré cette journée plus mitigée à ses yeux. "Ça a progressé et j'ai beaucoup plus de contrôle, je peux faire plus de tours [à un bon rythme]. Même si je fais un tour qui n'est pas très bien ou que mes pneus sont un peu plus usés, je suis beaucoup plus souvent en 1'38 que je ne l'ai été mercredi ou même vendredi. Donc il y a du positif, je prends de la confiance."

Que lui manque-t-il encore pour le moment ? "Je pense que c'est mon côté trop propre. Ce sera peut-être un avantage en course, mais là quand on voit ce que font les autres, mon technicien me l'a dit, je suis presque trop clean. Après, ce qui n'est pas mal c'est que mon tour de qualifs et mon meilleur tour en pneus usés sont quasiment dans le même chrono. Il faudra voir [dimanche], avec la chaleur, le plein d'essence, la bagarre, la concentration…"